Twitter perd un million d’utilisateurs mais continue la purge

La purge continue sur Twitter, même si la plateforme a perdu un million d’utilisateurs au second trimestre 2018.

Depuis le début de l’année, Twitter semble mieux se porter. Pourtant, au second trimestre 2018, au lieu d’annoncer de nouveaux utilisateurs, la plateforme révèle qu’elle en a perdus lors de l’annonce de ses résultats trimestriels.

Le nombre d’utilisateurs actifs par mois sur Twitter est passé de 336 millions au premier trimestre, à 335 millions au second. Cette baisse est due à une baisse du nombre d’utilisateurs aux USA, alors que dans le reste du monde, Twitter est resté stable.

Dans un tweet, l’équipe responsable des relations avec les investisseurs explique que cette baisse d’un million d’utilisateurs actifs par mois reflète le fait que Twitter a décidé de prioriser la santé de la plateforme.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, cette année, Twitter a démarré une purge qui vise à éliminer des dizaines de millions de comptes suspects. Mais d’autres facteurs sont également à l’origine de cette baisse du nombre d’utilisateurs sur Twitter, dont le RGPD qui a obligé la plateforme à supprimer des comptes d’utilisateurs. En revanche, Twitter précise qu’en glissement annuel, il a gagné 9 millions d’utilisateurs et le nombre d’utilisateurs actifs par jour a également connu une hausse de 11 %.

Tout va bien

Malgré sa baisse du nombre d’utilisateurs mensuels actifs, Twitter compte poursuivre sa grande purge. « Nous continuons d’investir dans l’amélioration de la santé des conversations publiques sur Twitter, améliorant le service en intégrant de nouveaux signaux comportementaux pour éliminer les accès des comptes spams et suspects », indique Twitter. La plateforme considère qu’elle voit ainsi sur le long terme, plutôt que de se soucier des nombres affichés sur le court terme.

D’ailleurs, Twitter précise (une fois de plus) que la plupart des comptes supprimés lors de la purge ne sont déjà pas pris en compte lors du comptage du nombre d’utilisateurs actifs par mois « soit parce que les comptes étaient déjà inactifs depuis plus d’un mois au moment de la suspension, soit parce qu’ils ont été pris lors de l’inscription et n’ont jamais été inclus ».

Quoi qu’il en soit, le second trimestre a encore permis à Twitter de faire des bénéfices. La plateforme a fait un chiffre d’affaire trimestriel de 771 millions de dollars et un bénéfice net record de 100 millions de dollars.