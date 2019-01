Twitter : un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités pour la version web pour ordinateurs

Twitter continue de s’améliorer. Et après avoir lancé une nouvelle timeline chronologique sur mobile, la plateforme de microblogging teste désormais un nouveau design pour la version web pour ordinateurs.

« Un nouveau twitter.com arrive », annonce la plateforme. « Certains d’entre vous pourront choisir de l’essayer maintenant. Consultez le bouton emoji, les raccourcis clavier rapides, les tendances mises à jour, la recherche avancée et bien plus encore. Faites-nous savoir vos impressions ! »

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming. Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB — Twitter (@Twitter) January 22, 2019

L’un des changements majeurs apportés par ce nouveau design est le déplacement de la section des tendances sur la droite de l’écran, des tendances qui ont été « améliorées » d’après Twitter. On notera également que la boite pour rédiger un tweet a changé, ainsi que les emplacements des raccourcis. Et désormais, au lieu de trois colonnes, on en a deux.

Sympa la mise à jour de #Twitter sur ordinateurs pic.twitter.com/KSuzWxG0Bj — SetraRkt (@Leweb2mag) January 22, 2019

De nouvelles fonctionnalités pour Twitter.com

Sinon, sur le message qui annonce ce nouveau design aux utilisateurs, Twitter évoque l’arrivée de fonctionnalités déjà disponibles sur mobile, comme les signets.

D’autres devraient arriver plus tard, comme le basculement entre deux comptes, ou le basculement entre une timeline chronologique et les Top Tweets.

We're excited about this. Here are other improvements you'll be able to enjoy soon: easily switching between your accounts, faster load times, and cropping your image before you Tweet it. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2019

De son côté, le compte Twitter Accessibility indique que ce nouveau design améliore le support des différents écrans, ainsi que la navigation sur le service avec un clavier.

A new https://t.co/GwKNMdmqkN is coming. Follow along for upcoming improvements to screen reader support and keyboard navigation. Reply if you have any suggestions! — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) January 22, 2019

En substance, beaucoup de nouveautés pour la version web pour ordinateurs. Et c’est une bonne nouvelle puisque celle-ci est parfois placée au second rang par rapport aux applications Android et iOS de la plateforme de micro-blogging.

On notera également que le nouveau design présenté par Twitter aujourd’hui, et qui est en cours de déploiement chez certains utilisateurs, n’a rien à voir avec les mises à jour annoncée par la plateforme afin de doper les conversations et encourager les échanges sains entre les utilisateurs.