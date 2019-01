Le flux chronologique de Twitter arrive sur Android

Comme la plupart des réseaux sociaux, Twitter est passé d’un flux basé sur la chronologie vers un flux qui est régi par un algorithme plus complexe et qui essaie de deviner les contenus qui vont plaire à l’utilisateur.

Si cela peut convenir à certains utilisateurs, d’autres préfèrent le fil d’actualité à l’ancienne qui affiche les tweets du plus récent au plus ancien.

Et alors que les autres plateformes (comme Instagram) refusent de revenir au flux chronologique, Twitter a de son côté opté pour une solution hybride : donner le choix aux utilisateurs entre le flux à l’ancienne et les Top Tweets.

Au mois de novembre, la plateforme confirmait qu’elle développe une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de basculer facilement entre ces deux façons d’organiser le contenu. « Parfois, vous voulez voir les derniers tweets en premier », admettait Twitter dans l’annonce. « Nous testons un moyen pour vous de rendre plus facile le changement entre les derniers tweets et les Top tweets ».

En décembre 2018, cette fonctionnalité a donc été déployée sur iOS, dans un premier temps. Il s’agit d’un bouton, placé sur le coin supérieur droit de l’application, qui permet aux utilisateurs de l’appli de basculer entre les derniers tweets et les top tweets.

Et aujourd’hui, cette même fonctionnalité arrive également sur la version Android de l’application Twitter, comme annoncé par la plateforme dans une nouvelle publication.

Comme vous pouvez le voir sue le bouton ci-dessous, il s’agit du même bouton, qui permet de basculer entre deux types de fil d’actualité.

Android, we got you. Starting today, tap ✨ to switch between latest and top Tweets. pic.twitter.com/7rXo3BNEJ6

— Twitter (@Twitter) 15 janvier 2019