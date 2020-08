Twitter veut donner moins de visibilité aux tweets copiés-collés

Depuis quelques mois, Twitter ne cesse d’annoncer des mises à jour portant sur le contenu partagé sur le réseau social. Cette fois-ci, la mesure concerne les messages copiés-collés et partagés massivement sur la plateforme, un fléau qui a plusieurs inconvénients.

Dans un tweet partagé il y a peu, Twitter indique à ce sujet : « Nous avons constaté une augmentation du nombre de « copypasta », une tentative de copier, coller et tweeter la même phrase. Lorsque nous constatons ce comportement, nous pouvons limiter la visibilité des Tweets ».

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase. 🍝🔁

When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 27, 2020