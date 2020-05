Twitter veut vous faire réfléchir à deux fois avant de poster un commentaire méchant

Twitter n’a toujours pas l’intention de proposer un bouton « edit » qui permettrait de modifier une publication après son envoi. Cependant, la plateforme réfléchit à une fonctionnalité qui demandera à l’utilisateur de réfléchir à deux fois avant d’appuyer sur « Répondre » si celui-ci est sur le point d’envoyer un commentaire potentiellement « nuisible ».

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test qui ne concerne que l’anglais et uniquement l’application iOS, qui a été évoqué par le compte @TwitterSupport.

« Lorsque ça commence à chauffer, vous pouvez dire des choses que vous ne voulez pas dire. Pour vous permettre de repenser une réponse, nous effectuons une expérience limitée sur iOS avec une invite qui vous donne la possibilité de réviser votre réponse avant sa publication si celle-ci utilise un langage qui pourrait être nuisible », lit-on dans la publication.

When things get heated, you may say things you don’t mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020