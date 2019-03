Uber : le Ride Pass s’ouvre à de nouvelles villes américaines

Uber étend son offre Ride Pass

L’incontournable Uber annonce avoir étendu son « Ride Pass » à 20 nouvelles villes, améliorant ainsi l’expérience de nombreux clients qui comptent sur ce service. Rappelons que Ride Pass, lancé en octobre dernier, permet aux conducteurs de bénéficier de prix plus bas pour transformer Uber en une option plus cohérente pour les trajets quotidiens au travail, au sport, à la gare, ou partout où la vie peut nous emmener.

Le Ride Pass n’a été lancé à l’origine qu’à Los Angeles, Orlando, Miami, Denver et Austin, et la société a donc décidé d’étendre ce dernier dans 20 autres villes. Parmi les nouvelles villes concernées, on retrouve notamment New York City, Seattle, Baltimore, New Orleans, Memphis, San Diego, Las Vegas, Phoenix, Portland, ou encore la région Raleigh-Durham.

Pas de changement côté fonctionnement, puisque le Ride Pass est toujours proposé à partir de 14,99 dollars et permet aux conducteurs de bloquer le tarif dans leur ville préférée, ce qui leur permet d’économiser, selon Uber, jusqu’à 15% sur les trajets, sans tenir compte de l’heure ou du trafic. « Ride Pass est conçu pour que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance avec Uber, sans mauvaises surprises » rappelle le groupe.

Rappelons pour conclure que le groupe Uber avait récemment dressé une liste des objets les plus souvent oubliés à l’arrière des VTC. En France, la première place du podium est actuellement revendiquée par un chien, qui a été oublié à l’arrière du véhicule, au même titre qu’un caddie, un costume de Mickey, un dentier…