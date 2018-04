Uber se lance dans l’auto-partage de véhicules particuliers

Uber a annoncé hier qu’il s’associait à la start-up Getaround pour lancer un réseau de location de voitures en auto-partage.

Service VTC, service de livraison de repas, service de location de vélos électriques… On connaissait de multiples facettes de la firme de San Francisco. Hier encore, le géant a fait une annonce par l’intermédiaire de son directeur, Jahan Khanna lors d’une conférence aux Etats-Unis. Celle-ci pourrait bien marquer un tournant, le lancement d’Uber Rent à la fin du mois, un service d’auto-partage de véhicules entre particulier, qui sera lancé en avant-première à San Francisco.

Ce nouveau service proposé par Uber s’inscrit parfaitement dans leur politique qui est de convaincre les usagers de ne pas acheter de voiture personnelle.

Uber et Getaround main dans la main…

Getaround est une start-up créée en 2009. Basée à San Francisco, elle a levé 88 millions de dollars au total auprès d’investisseurs depuis sa création. Getaround offre la possibilité aux utilisateurs de trouver et de réserver instantanément le véhicule d’un particulier, le tout par le biais d’une application mobile. La nouvelle plateforme Uber Rent mettra des voitures du réseau Getaround justement, à la disposition des utilisateurs de l’application Uber. Les utilisateurs pourront trouver et déverrouiller une voiture disponible à partir de leur téléphone. Getaround opère actuellement dans dix villes américaines, dont San Francisco, Chicago, Washington DC, Boston et Los Angeles. Ce seront les régions où sera (si tout se passe comme prévu) déployé le service après la phase de test à San Francisco. On ne sait cependant pas encore si ce service verra le jour à l’étranger.

Le projet de cette start-up servira, comme l’a expliqué son cofondateur et PDG Sam Zaid « de complément aux trajets à la demande d’Uber et Lyft et comme une aide à éloigner les Américains de la possession d’une voiture privée. » Lyft est un service VTC au même titre qu’Uber, il est l’un de ses principaux concurrents.

Jusqu’au rachat de l’un par l’autre ?

Uber annonçait il y a peu le rachat de Jump Bikes qui faisait suite à une collaboration entre les deux sociétés. Dans le cas présent, il est possible de s’interroger quant à un possible rachat de Getaround par Uber. Sam Zaid a répondu en expliquant « qu’on ne peut rien exclure » tout en précisant que « son entreprise est bien plus mature » que Jump Bikes.

Uber a également annoncé hier un partenariat avec Masabi, une société de billetterie mobile basée à Londres, qui devrait aider les clients à réserver et à utiliser les billets de transport en commun directement dans l’application Uber.

Le PDG du géant, Dara Khosrowshahi, travaille à diversifier les services proposés par son entreprise pour ne plus être automatiquement assimilé à un service VTC.

