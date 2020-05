Ubisoft en guerre contre Apple et Google, concernant un clone de Rainbow Six Siege

Ubisoft en guerre contre Apple et Google !

Le géant français Ubisoft ne plaisante pas avec ses licences, et n’a pas hésité à porter plainte contre Apple et Google concernant un jeu mobile proposé à la fois sur l’AppStore et sur Android. Un jeu baptisé Area F2, mis au point par le chinois Ejoy (filiale d’Alibaba) et qui serait une copie carbone du jeu Rainbow Six Siege.

Ces dernières semaines, Ubisoft aurait alerté à plusieurs reprises Google et Apple concernant ce clone de Rainbow Six Siege, en demandant aux géants américains de retirer le jeu de leurs plateformes respectives. Face à leur mutisme, Ubisoft a donc décidé d’agir, en portant plainte contre Google et Apple… mais pas contre Ejoy, le développeur du jeu. Selon certains, il serait tout simplement plus « facile » d’obtenir gain de cause face aux firmes américaines, que face à une entreprise chinoise.

Selon Ubisoft : « Area F2 est une copie quasi conforme de Rainbow Six Siege, c’est incontestable. Tous les aspects du jeu sont repris de R6S, de l’écran de sélection des Opérateurs à l’écran de score final, et tout ce qu’il y a entre les deux. » Force est d’admettre que les deux jeux sont effectivement très similaires, mais Ejoy promet que le jeu est développé de manière indépendante depuis quelques années, et qu’il ne viole aucune forme de propriété intellectuelle.

Reste à savoir maintenant si la plainte d’Ubisoft parviendra à faire trembler Apple et Google, dont les stores respectifs proposent toujours le jeu Area F2. Rappelons que le jeu Rainbow Six Siege, qui a été lancé en 2015, compte plus de 60 millions de joueurs enregistrés, dont 3 millions de joueurs quotidiens.

Pour la petite histoire, le jeu signé Ubisoft est disponible sur PS4, Xbox One et PC, mais pas sur Android ni iOS, et de nombreux joueurs sont donc ravis de pouvoir profiter de ce clone sur leur smartphone.