Un adaptateur HDMI suffit pour transformer le Galaxy Note 9 en PC

Avec le Samsung Galaxy Note 9, on n’a plus besoin d’un DEX Pad pour transformer le smartphone en PC. Il suffit de le connecter à un écran, grâce à un adaptateur HDMI.

Samsung est-il sur le point de réussir là où Microsoft a échoué ? Avec Windows 10 Mobile, Microsoft voulait proposer des smartphones qui sont aussi des PC. Grâce à une fonctionnalité appelée Continuum, certains appareils sous Windows 10 Mobile pouvaient se transformer en ordinateurs capables de faire tourner des applications universelles dans un environnement desktop, quand ils sont branchés à un écran, une souris et un clavier.

Si l’idée était bonne, Microsoft n’a cependant pas fait un tabac avec Windows 10 Mobile. Et la firme de Redmond a fini par presque abandonner cette version pour smartphones de Windows.

De son côté, Samsung, qui est numéro un mondial du marché des mobiles, a lancé le DEX. Depuis quelques années, cette plateforme permet de transformer les Samsung Galaxy S ainsi que les Galaxy Note en PC. Cependant, avec les précédents modèles, il était nécessaire d’utiliser un accessoire spécial appelé DEX Pad.

Mais avec le Galaxy Note 9, que Samsung a présenté la semaine dernière, l’expérience est simplifiée

En effet, désormais, il suffit de brancher le smartphone à un écran (par le biais d’un adaptateur HDMI) pour accéder à l’environnement desktop du DEX.

Et l’utilisateur n’a même pas besoin d’une souris ou d’un clavier puisqu’il peut utiliser l’écran du Note 9 comme périphérique d’entrée, pour le pointage et pour la saisie.

Bien entendu, pour le moment, le DEX de Samsung ne remplace pas entièrement un ordinateur, notamment à cause du manque d’applications. Mais pour de la navigation et de la saisie (par exemple, pour faire mon travail), il fait l’affaire.

Ce qui pourrait rendre les choses plus intéressantes, c’est le projet Linux on Galaxy. Comme je l’évoquais dans un précédent article, Samsung développe aussi une fonctionnalité qui permettra de faire tourner Linux via cette expérience desktop sur ses smartphones.