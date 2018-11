Un avion à propulsion ionique a réalisé avec succès son premier vol

La propulsion ionique pour les avions est une technologie futuriste propre qui n’utilise ni carburant, ni pièce en mouvement. Les premiers essais, réalisés dans un labo du MIT, sont un succès.

Un avion qui crée du vent ionique pour se déplacer

Les avions sont de gros consommateurs de carburant et de gros pollueurs. Pour pallier ces défauts, des technologies propres sont à l’étude comme par exemple les avions électriques ou bien encore la propulsion ionique. Cette technologie surprenante et méconnue a de gros avantages et pourrait devenir la solution du futur dans l’aviation. Les premiers essais réalisés dans la prestigieuse université de technologies du MIT sont en tous cas très prometteurs.

Cela fait plus de 100 ans que le premier avion a quitté le plateau des vaches pour prendre les airs. Depuis cette époque, tous les avions volent grâce à des hélices, des turbines ou des ventilateurs et utilis ent la combustion de carburant comme moteur. Désormais, une nouvelle technologie pourrait balayer l’époque des avions fonctionnant avec du carburant. Des ingénieurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont mis au point le premier avion à propulsion ionique.

Concrètement, cet avion crée un flux d’ions totalement silencieux mais puissant. Cela permet de générer une poussée suffisante pour un vol soutenu et régulier. Cette technologie est en fait directement inspirée de la célèbre série Star Treck. Elle permet de créer un vent ionique qui propulse l’avion.

Les avantages énormes de l’avion à propulsion ionique

Outre le fait de ne pas utiliser de carburant et donc de ne pas générer de pollution, la technologie par propulsion ionique a de nombreux autres avantages. En plus d’être propre, elle n’émet aucun bruit, là ou un avion classique génère des niveaux sonores énormes notamment au décollage et à l’atterrissage. C’est aussi une solution très économe, le budget carburant sur un vol étant en effet le poste de dépense le plus important. Cela présente aussi l’énorme avantage de limiter considérablement la maintenance nécessaire.

Pour le moment, le prototype, qui ne pèse que 2,45 Kg pour 5 mètres d’envergure, n’a parcouru que 55 mètres dans un hangar, donc dans des conditions contrôlables. Les prochains modèles devraient être plus grands. Il faudra sans doute patienter encore un bon moment avant de voir un tel avion embarquer un pilote ou des passagers. Les ingénieurs pensent qu’un modèle hybride pourrait voir le jour pour des vols avec passagers.

