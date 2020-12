Un Bitcoin propre, le dernier souhait (et investissement) du patron de Twitter

Jack Dorsey et sa fintech Square ont réalisé un investissement de 10 millions de dollars la semaine dernière dans le cadre d’un nouveau budget pour encourager la transition énergétique du Bitcoin. La crypto-monnaie la plus populaire au monde nécessite une quantité astronomique d’énergie pour faire tourner les machines en charge de « miner » le Bitcoin, et faire fonctionner la blockchain.

Square avait investi 50 millions de dollars en achetant du Bitcoin en octobre dernier, ce qui lui aura valu de faire augmenter son impact carbone par conséquent. Ce nouveau budget débloqué n’en a pas précisé ses projets de destination, on ne sait pas si Square compte utiliser ces fonds pour ses propres projets verts ou si cela concerne l’investissement dans des startups externes.

Le fondateur de Twitter et PDG de la fintech, Jack Dorsey, a déclaré : « Nous pensons que la crypto-monnaie sera à terme alimentée entièrement par une énergie propre, éliminant son empreinte carbone et favorisant l’adoption des énergies renouvelables à l’échelle mondiale ». Il a ajouté que « les estimations publiées indiquent que Bitcoin consomme déjà une quantité importante d’énergie propre, et nous espérons que l’initiative d’investissement de Square accélérera cette conversion vers les énergies renouvelables ».

« Revenus Bitcoin »

La prise de parole du patron de Square fut l’occasion pour le concurrent direct à Visa (et les néo-banques) de planifier la neutralité carbone de son activité pour 2030. Un premier budget de 10 millions sur le Bitcoin serait un choix stratégique pour débuter cette transition, en mettant l’accent sur un sujet bien d’actualité depuis que Bitcoin a retrouvé un prix dépassant les 19 000 dollars.

Rappelons que Square n’est pas seulement un détenteur de Bitcoin, son activité l’a aussi conduit à faire entrer la crypto-monnaies dans son propre modèle d’affaires, grâce à CashApp. Son application de paiement est la face B2C de Square, qui travaille sous son nom avec un public davantage tourné vers les professionnels, et notamment les petits commerces (la fintech a même créé un podcast pour les attirer).

Square y trouve bien son intérêt économique. Lors du premier trimestre 2020, 306 millions des 1,38 milliard de dollars de son chiffre d’affaires provenaient de ses activités dans le Bitcoin. Les détails ne sont pas accessibles, Square n’avait renseigné qu’une ligne « Revenus Bitcoin » dans son document publié sur le site de la SEC, le régulateur des banques et sociétés financières américaines.