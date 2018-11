Un brevet Google de chaussures à roulettes pour les déplacements dans la VR

Google a déposé un brevet pour des chaussures à roulettes motorisées destinées à améliorer les déplacements en réalité virtuelle. Une idée géniale mais qui a toutefois des limites.

Un brevet de chaussures à roulettes motorisées pour les déplacements en VR

Les déplacements dans les jeux en réalité virtuelle ont toujours posé un problème. Explorer les environnements virtuels avec des déplacements par joysticks pose le problème de Motion Sickness. Il s’agit d’une désagréable sensation de nausées qui envahi les joueurs lors de tels déplacements. Aussi, les éditeurs se sont rapidement tournés vers le système de déplacement par téléportation. Bien que réduisant considérablement les risques d’apparition de nausées, ce type de déplacement présente l’inconvénient de réduire notablement la sensation d’immersion en rappelant à l’utilisateur qu’il vit une expérience virtuelle. Google songe à proposer une autre alternative grâce à des chaussures à roulettes.

Selon le brevet déposé par Google, l’utilisateur doit chausser des chaussures (ou plus vraisemblablement des semelles), dotées de petites roulettes motorisées. Dans le brevet, Google explique que les chaussures vont ramener l’utilisateur au centre de l’espace de jeu. Cela fonctionne un peu comme un tapis roulant sauf que, dans ce cas, il n’y a pas de tapis mais ce sont les roulettes qui en font office. L’utilisateur marcherait donc normalement mais sans avancer. Les roulettes électriques le ramenant toujours au même point.

Aucune indication n’a été donnée, pour le moment, sur une possible commercialisation de ce produit par le géant des moteurs de recherche. Si ces chaussures à roulettes sont commercialisées à un tarif abordable et que la compatibilité avec les jeux VR est de mise, le succès pourrait être au rendez-vous et redonner un second souffle aux jeux en réalité virtuelle. Reste toutefois à savoir quelles seront les limites et les dangers d’une telle technologie. Peut-on courir avec ces roulettes ? N’est ce pas perturbant, ni casse-gueule ?

Un brevet qui rappelle un peu les Cybershoes

Le brevet Google n’est pas sans rappeler la campagne de financement sur Kickstarter des Cybershoes. Il s’agit en fait de semelles dotées de roulettes. L’utilisateur est assis sur une chaise et déplace ses pieds en faisant tourner les roulettes. Les rotations sont transmises au PC qui calcule alors le déplacement.

Une solution ingénieuse mais qui souffre toutefois d’un problème avec l’immersion. Étant en position assise, l’utilisateur perd en immersion. Un problème que Google a su résoudre avec ce brevet. Notez enfin que Google travaille beaucoup à rendre la réalité virtuelle toujours plus immersive.

