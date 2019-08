Un énième service Google va rejoindre le « Google Cemetery » en 2020

Game over bientôt pour Google Hire

Il y a quelques semaines, on découvrait la mise en ligne d’un site dédié aux nombreux programmes signés Google, qui ont été (plus ou moins rapidement) mis hors service par le géant américain. Un cimetière virtuel, celui des logiciels, des services, des équipements signés Google. Le réducteur d’URL de Google, Google Allo ou encore Chromecast Audio ont suivi le même chemin cette année. Au total, ce sont plus de 150 applications, appareils et services Google qui ont été stoppés…

Un cimetière qui va bientôt devoir faire un peu de place pour accueillir un autre service Google : Hire. Une plateforme destinée à accompagner les petites et moyennes entreprises à proposer des offres d’emploi, attirer des candidats qualifiés… le tout, en se synchronisant avec G Suite (Search, GMail, Calendrier…). Google Hire a été lancé en juillet 2017, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou encore au Canada, peu après le rachat de la société Bebop.

Fin de service daté au 1er septembre 2020

Du côté de chez Google, on vient donc d’officialiser la fermeture définitive du service pour le 1er septembre 2020, soit dans un an. Le service va continuer à fonctionner, mais il ne faut pas s’attendre à voir débarquer la moindre mise à jour ou nouvelle fonctionnalité.

Selon Google : « Bien que Google Hire ait été un succès, nous concentrons nos efforts sur d’autres produits de la gamme Google Cloud. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos clients, ainsi qu’envers tous ceux qui se sont joints à nous et nous ont soutenus tout au long du processus« .

Google précise qu’après la prochaine facture, les utilisateurs de Google Hire n’auront plus rien à payer, jusqu’à la fin de leur abonnement, ou au 1er septembre 2020, selon ce qui arrive en premier. Ceux qui souhaitent annuler leur contrat Google Hire peuvent également le faire sans la moindre pénalité. C’est toujours ça…