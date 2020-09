Un iPad Pro avec un écran Mini-LED en 2021 ?

Pour les adeptes de l’iPad, Apple propose quatre modèles cette année. Pour rappel, au mois de mars, la firme de Cupertino a levé le voile sur un iPad Pro de 11 pouces ainsi qu’un iPad Pro de 12,9 pouces. Et récemment, lors de sa keynote du 15 septembre, celle-ci a aussi présenté un iPad de 8e génération ainsi qu’un nouvel iPad Air (qui est le premier appareil utilisant le processeur A14 Bionic, gravé en 5 nm).

En même temps, des rumeurs circulent déjà au sujet des prochains iPad Pro que la firme de Cupertino sortira l’année prochaine. Et l’une de ces rumeurs concerne l’écran qu’utiliseront ces tablettes. D’après un article publié par le site MacRumours, les écrans des prochains iPad Pro seraient des écrans de type Mini-LED.

Apple lancerait bientôt la production de ses écrans Mini-LED

Par rapport aux écrans LCD qui sont actuellement utilisés par les iPad, les écrans Mini-LED devraient permettre d’avoir de meilleurs contrastes, une meilleure réactivité, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. Cela fait un moment que les médias évoquent l’intérêt d’Apple pour cette technologie.

Et selon MacRumours, qui relaie une note qui aurait été publiée par l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait fait d’importants progrès. Désormais, la firme de Cupertino ne serait plus dans la phase de développement de la technologie, mais plutôt dans une phase « d’économie d’échelle ».

D’ailleurs, le site indique que la production en masse de ces écrans pourrait débuter avant la fin de l’année. Et les premiers écrans produits seraient destinés à la prochaine génération d’iPad Pro. Mais ensuite, Apple devrait basculer vers ce type d’écran pour d’autres modèles d’iPad, ainsi que pour ses MacBook.

D’après les rumeurs, au moins six iPad et Mac équipés d’écrans Mini-LED pourraient être lancés avant la fin de l’année 2021. Et petit à petit, le coût de ce type d’écran pourrait également baisser, grâce à la concurrence entre les différents fournisseurs. Ainsi, l’analyste Kuo prévoirait que ces coûts baisseraient de 50 % en 2021, puis de 35 % en 2022.

Des MacBook avec des processeurs Apple et des écrans Mini-LED ?

Ces rumeurs nous donnent également un meilleur aperçu de l’évolution que pourront avoir les prochains MacBook. Pour rappel, cette année, la firme de Cupertino a démarré sa transition des processeurs Intel vers les processeurs Apple Silicon. Cela devrait permettre à Apple de proposer des ordinateurs qui sont à la fois plus performants et moins gourmands en énergie.

Et visiblement, en plus d’utiliser des processeurs Apple Silicon, les prochains MacBook pourraient également basculer vers un nouveau type d’écran qui, en plus d’être plus performant, permettra aussi de prolonger l’autonomie. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence.