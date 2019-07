Un Microsoft Store de 2000m2 à Londres… avec une vraie McLaren Senna !

Le premier Microsoft Store européen est ouvert !

Comme prévu, Microsoft a célébré l’ouverture de son premier Microsoft Store en Europe. Un immense espace dédié à tous les amoureux du géant américain, situé en plein coeur de Londres, au niveau d’Oxford Circus. Evidemment, on y retrouve du Windows 10, de la gamme Surface, des dispositifs HoloLens, un lounge Xbox… mais aussi une McLaren Senna.

Un Microsoft Store de 2000 m2, qui s’étale sur un total de trois étages. Le premier propose de nombreux produits high-tech made in Microsoft, sans oublier de nombreux écrans vidéo 4K, ainsi qu’une McLaren Senna, pour promouvoir comme il se doit le jeu Forza Motorsport 7 sur Xbox One X. Le second étage abrite pour sa part un Answer Desk, similaire à un Apple Genius Bar, ainsi qu’un Surface Design Lab pour permettre aux clients de façonner la Surface Type Cover de leurs rêves.

Enfin, le troisième (et dernier) étage est réservé uniquement aux professionnels et aux entreprises, à qui Microsoft réserve certaines démonstrations de produits, comme les HoloLens 2. Des salles de conférence sont également de la partie, pour assurer des formations ou encore des présentations de groupe.

Le second plus grand Microsoft Store au monde

« Cette ouverture représente une autre étape dans notre parcours pour rencontrer nos clients, à savoir les consommateurs comme les entreprises, où qu’ils soient, afin d’approfondir notre relation avec eux » explique Savid Carter, vice-président chargé des Microsoft Store. Selon le site web du géant américain, on compte un peu plus de 80 Microsoft Stores dans le monde, notamment aux Etats-Unis, mais aussi au Canada, à Porto-Rico, en Australie, et désormais au Royaume-Uni. A noter que la boutique londonienne est le second Microsoft Store le plus grand au monde, juste après celui de la 5ème avenue à New-York.

Bien sûr, l’endroit sera également l’occasion pour les joueurs de tester en avant-première un certain Project xCloud, la solution de streaming made in Microsoft. A ce sujet, le géant américain a récemment imaginé des manettes de jeux taillés pour les smartphones…