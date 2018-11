Un nouveau type d’arnaque sur Google Maps

A l’instar des informations que vous trouvez sur Wikipédia, celles sur Google Maps ne sont pas toujours à l’abris des acteurs malveillants. Mais au lieu de dafacer les pages des personnalités politiques, sur Google Maps, des personnes ont développé une arnaque qui consiste à faire modifier des numéros de téléphones de banques.

C’est ce qui se serait passé en Inde, d’après un article de Business Insider, qui relaie le média local The Indu. D’après l’article, les arnaqueurs feraient modifier les numéros de téléphone affichés sur Google Maps.

Et quand ces numéros sont contactés par des clients crédules, les arnaqueurs essaient d’en profiter pour obtenir des informations confidentielles afin de vider les comptes en banque.

D’après BI, la police de la localité concernée par cette arnaque aurait déjà publié un avertissement pour la population. Et un porte-parole de Google aurait réagi lorsqu’il a été interrogé par The Hindu.

« Globalement, permettre aux utilisateurs de suggérer des modifications fournit des informations complètes et à jour, mais nous reconnaissons qu’il peut y avoir des inexactitudes ou des corrections incorrectes suggérées par eux. Lorsque cela se produit, nous faisons de notre mieux pour régler le problème le plus rapidement possible », aurait-il déclaré.

Bien que le problème des numéros de banques ait été signalé en Inde, cela nous rappelle qu’il faut toujours redoubler de vigilance, surtout lorsqu’il est question d’informations bancaires.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la possibilité de demander des modifications sur Google Maps est exploitée pour y mettre des informations fausses.

Par exemple, en 2015, quelqu’un a utilisé cette fonctionnalité pour dessiner un robot Android en train d’uriner sur le logo d’Apple sur la carte de Google Maps.

For a brief, absurd moment there was an Android urinating on the Apple logo in Google Maps: http://t.co/eRvu4OhEL1 pic.twitter.com/dkd4BAXIZD

— Engadget (@engadget) April 25, 2015