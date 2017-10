Dis-moi chez qui tu crèches

Vous êtes admiratif devant la rapidité d’affichage d’un site et vous aimeriez savoir quel est son hébergeur ? Vous avez des soucis avec un spammeur et vous voudriez le signaler ?Whoishostingthis est fait pour vous : le service vous permet de savoir qui héberge un site en saisissant juste son URL.Les auteurs du site, qui

Vous êtes admiratif devant la rapidité d’affichage d’un site et vous aimeriez savoir quel est son hébergeur ? Vous avez des soucis avec un spammeur et vous voudriez le signaler ?

Whoishostingthis est fait pour vous : le service vous permet de savoir qui héberge un site en saisissant juste son URL.

Les auteurs du site, qui fait appel à un mix de méthodes et de bases de données, ne prétendent pas fournir des réponses fiables à 100% mais garantissent une marge d’erreur très faible, de l’ordre de 2%.

Je viens de tester avec 5 sites hébergés chez 5 prestataires différents et j’ai obtenu 5 bonnes réponses.

En revanche, j’ai saisi http://www.sarkozy.com et je n’ai pas obtenu Elysée comme réponse, c’est normal ?