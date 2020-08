Une fintech française vous permet de payer en plusieurs fois à des particuliers

Simplifier le paiement passera aussi par développer le paiement fractionné sur les sites de petites annonces. La startup française Obvy en est convaincue, et vient de signer un partenariat avec la Banque Casino pour proposer aux clients la possibilité de régler leurs achats entre particuliers en 3,4 ou 10 fois.

Les sites concernés pour ces achats rencontrent une grande popularité, comme LeBonCoin mais aussi le « marketplace » de Facebook et des sites comme La Centrale pour les voitures d’occasion. Grâce aux services de la fintech française et de la Banque Casino, les particuliers peuvent choisir la méthode du paiement fractionné pour des montants allant de 50 à 6000 euros. Pour le paiement en dix fois, la fourchette des prix se concentre entre 300 et 3000 €.

En substance, l’accord entre Obvy et Banque Casino prend la forme suivante : la fintech française fournit la technologie et l’application (que le vendeur et l’acquéreur devront tous les deux posséder), elle se rémunère grâce à un montant forfaitaire proportionnel au montant de l’achat (c’est le vendeur qui paie cette part), et Banque Casino se rémunère par les intérêts sur ce micro-crédit à la consommation (à la charge de l’acquéreur).

Une fintech en plein boom

Obvy est né en 2017 à Bordeaux, et mis à part son partenariat avec Banque Casino pour les paiements fractionnés, la fintech opère en premier lieu comme un partenaire de confiance. Son prochain objectif ? Proposer des solutions ludiques à d’autres acteurs professionnels, à l’instar des TPE et PME.

La startup précise son intention par la volonté d’offrir à ces entreprises des solutions de paiements accessibles depuis l’application, « une boîte à outils pour gérer toutes les transactions, de la plus simple à la plus complexe » déclarait le PDG de la société, relayé par nos confrères de l’Usine Digitale. Difficile à dire si Obvy continuera pour cela à travailler avec la banque du Groupe Casino ou s’élargira à d’autres banques en ligne, qui possèdent l’agrément de crédit nécessaire à de multiples services tels que le paiement fractionné.