Une IA pour détecter de façon précoce la maladie d’Alzheimer

Voici une étude qui pourrait faire avancer de beaucoup la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Selon ses auteurs, en effet, une intelligence artificielle est capable de détecter de façon très précoce l’apparition de cette maladie. Un diagnostic réalisé très tôt dans l’avancement de la maladie permet une bien meilleure prise en charge et l’utilisation de traitements plus efficace que lorsque la maladie a déjà évolué.

Une découverte sur l’apparition de la maladie d’Alzheimer

Selon les auteurs de l’étude publiée dans la revue scientifique américaine « Radiology », l’apparition de la maladie d’Alzheimer coïncide avec des changements métaboliques notamment concernant l’absorption du glucose dans certaines zones du cerveau. Ces modifications du métabolisme sont cependant difficiles à détecter car très subtiles et diffuses.

Aussi, les scientifiques à la base de cette étude ont sérieusement pensé à une intelligence artificielle qui soit à même de détecter ces modifications subtiles plus facilement que ne le ferait un radiologue. Des traitements mis en place à un stade précoce permettent de ralentir voir de stopper le processus de la maladie. C’est une chose impossible à réaliser lorsque celle-ci est à un stade plus avancé.

Une intelligence artificielle pour détecter la maladie d’Alzheimer

Aussi, les auteurs de cette étude ont travaillé à développer une telle intelligence artificielle capable de détecter précocement l’apparition de la maladie d’Alzheimer pour proposer des traitements plus efficaces. Celle-ci se base sur le Deep Learning et a été alimentée par des milliers d’imageries cérébrales de PET-FDG provenant de plus d’un millier de patients. Les scientifiques ont utilisé 90% de ces images pour l’apprentissage de l’intelligence artificielle et utilisé les 10% restant pour évaluer les résultats de celle-ci.

Les premiers résultats sont stupéfiants. Sur les 40 patients testés par l’intelligence artificielle, celle-ci a donné un taux de bon diagnostic de 100 %. Les résultats sont particulièrement encourageants car ces diagnostics précoces interviennent environ 6 ans avant un diagnostic normal. 6 années qui sont particulièrement précieuses pour mettre en place rapidement des traitements nettement plus efficaces que lorsque les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer apparaissent. Bien évidemment, il est encore nécessaire de tester cette intelligence artificielle à plus grande échelle pour avoir des résultats significatifs mais les premiers résultats avec cet échantillon réduit sont particulièrement encourageants.

Notez que ce n’est pas la première fois qu’une intelligence artificielle permet de donner des diagnostics médicaux fiables. La santé de demain sera de plus en plus épaulée par les intelligences artificielles, autre exemple récent, une IA appartenant à Google permet de remplacer un ophtalmologue.

