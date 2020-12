Une nouvelle carte bancaire Visa fera gagner du bitcoin à ses clients

Visa s’est associé avec BlockFi pour préparer une toute nouvelle carte de crédit qui récompensera les achats de ses utilisations en bitcoin. La crypto-monnaie à son plus haut en cette fin d’année 2020, sera la star de cette nouvelle carte bancaire aux « Bitcoin Rewards ».

En substance, les utilisateurs devront souscrire à un abonnement à 200 dollars par an aux États-Unis, via la plateforme de comptes rémunérés BlockFi. À chacun de leurs achats, du cashback (1,5 % du montant de l’achat) sera reversé en bitcoin.

D’ores et déjà, Visa et la fintech mettent en avant une récompense de 250 dollars US en bitcoin à tous ceux qui dépenseront plus de 3000 $ dans les trois mois suivants la réception de leur carte.

BlockFi, la « banque » du bitcoin ?

La nouvelle carte bancaire arrive l’année prochaine, avec des pré-inscriptions début 2021. Les actuels clients BlockFi passeront en priorité dans la liste. La carte n’est pas la première à se rapprocher des crypto-monnaies, mais elle permettra à BlockFi de poursuivre sa voie dans la création d’une « banque » du bitcoin.

Le principe de son service, en parallèle aux plateformes d’achat et de vente de crypto-monnaies, est qu’il permet aux clients d’accéder à un compte rémunéré. En déposant ses bitcoins sur ce compte, chacun peut toucher des intérêts payés mensuellement, et ce dans la crypto-monnaie de son choix (elle peut différer de celle déposée sur le compte).

Les cryto-actifs déposés dessus ne sont, ainsi, plus vraiment les vôtres, à l’inverse d’une clé de stockage de cryptos comme le propose le français Ledger.

« Nous sommes ravis d’ajouter des cartes de crédit à notre gamme de produits et d’étendre l’accessibilité de Bitcoin à un plus large éventail de consommateurs », a déclaré Zac Prince, PDG et fondateur de BlockFi, dans un communiqué.

Pour BlockFi, la carte « permet aux gens de gagner ou d’augmenter leur exposition à une nouvelle classe d’actifs de manière simple et sans risque sans changer leurs habitudes de dépenses ou d’investissement ». À condition toutefois d’accepter d’être récompensé avec un actif très volatil, tout de même.