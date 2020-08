Une nouvelle génération de feux Digital OLED sur l’Audi Q5

Récemment présentée, la nouvelle Audi Q5 restylée s’offre un look discrètement retouché, un nouveau système d’infodivertissement MIB 3 avec écran tactile de 10,1 pouces, ainsi que quelques nouveautés sous le capot avec l’arrivée d’une nouvelle motorisation 2,0 litres TDI Mild Hybrid de 204 chevaux, ainsi qu’une gamme de moteurs thermiques à venir ultérieurement, dont plusieurs versions hybrides essence rechargeables.

Mais ce nouvel opus d’Audi Q5 s’offre également une toute nouvelle génération de technologie d’éclairage, baptisée Digital OLED. Si les éclairages à LED ont eu leur heure de gloire durant de nombreuses années dans l’automobile, les diodes électroluminescentes organiques (ou OLED pour Organic Light-Emitting Diode) ont tendance ces derniers temps à les remplacer sur les modèles les plus haut de gamme.

Principal avantage des OLED : leur lumière est extrêmement homogène, contrairement aux sources lumineuses ponctuelles telles que les LED, et leur intensité peut varier à l’infini en offrant un contraste élevé, et en nécessitant moins d’énergie pour une puissance d’éclairage comparable. Pour créer un feu arrière automobile, l’unité d’éclairage OLED ne nécessite aucun réflecteur, fibre optique ou autre optique similaire. Les OLED sont donc plus efficaces et compactes (de 20 à 30 fois moins épaisses qu’une solution LED conventionnelle), permettant de plus larges possibilités de formes et de personnalisation de la signature lumineuse des véhicules.

Les feux Digital OLED permettent la personnalisation de la signature lumineuse

Aujourd’hui, Audi va encore plus loin en « digitalisant » ses feux arrière, avec les Digital OLED. Ceux-ci possèdent de nombreux segments lumineux, contrôlables individuellement et à la luminosité personnalisable. Sur la nouvelle Audi Q5 restylée, les blocs optiques arrière sont composés de trois briques de six unités chacune, soit 18 segments par lampe. À l’achat du véhicule, les clients auront la possibilité de choisir entre trois schémas de signature lumineuse pour les feux arrière, et en mode de conduite « Dynamique », la signature lumineuse change également automatiquement, de même pour les clignotants dynamiques qui fonctionnent avec la même technologie.

Le constructeur allemand précise également que des effets d’animation, tels que des scénarios d’éclairage de retour à la maison ou de départ peuvent être mis en œuvre, et annonce également que ces feux ne seront pas figés dans le temps : « Ici, les feux arrière se transforment en une sorte d’affichage sur la coque extérieure, ce qui nous offrira à l’avenir de nombreuses opportunités et perspectives en termes de design, de personnalisation, de communication et de sécurité. Ainsi, l’année 2020 marque l’arrivée d’une nouvelle ère : un pur support de signal devient de plus en plus un support d’affichage pour divers types de contenus. », selon le Dr Werner Thomas, chef de projet technologique OLED chez Audi.

La nouvelle Audi Q5 restylée embarque également quelques fonctions de sécurité supplémentaires dans ses nouveaux feux Digital OLED : par exemple, la fonction de détection de proximité avertit les autres usagers de la route en allumant tous les segments des feux arrière dès qu’un autre véhicule s’approche à moins de deux mètres d’une Audi Q5 à l’arrêt. D’autres développements similaires sont également envisagés par la firme d’Ingolstadt, sous réserve de leur homologation, comme par exemple des avertissements précoces de dangers, tels que les routes glissantes ou les extrémités des embouteillages.

La technologie OLED n’en finit pas de faire parler d’elle, comme par exemple pour les manettes de la PS4 ou les téléviseurs dernier-cri…