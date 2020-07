Une souris gaming équipée de ventilateurs pour ne pas avoir les mains moites

En ces nuits d’été souvent très chaudes, les gamers souffrent tout particulièrement de cette chaleur. En effet, lors d’une partie intense, il n’est pas rare d’être gêné par les mains moites sur la souris. C’est pourquoi Mindshunter a pensé à vous pour dévoiler sa nouvelle souris Zephyr qui intègre des ventilateurs capables de rafraîchir la paume de votre main.

L’idée est assez simple, et évidente, toutefois il s’agit d’une première. En plus de cela, Mindshunter promet une souris 100% silencieuse. Grâce à ce design alvéolé, cette souris est donc plus légère en plus de vous rafraîchir les mains. Malgré toutes ces améliorations, la Zephyr conserve toute sa précision, ainsi qu’une performance incroyable grâce à un capteur pixart 3389 qui peut monter à 16 000 DPI.

Une souris jamais créée auparavant.

Au total, on a pu compter 6 boutons sur cette souris. Deux boutons de pouce, un bouton DPI, et ensuite les traditionnels boutons gauche, droit et central de la souris.

Cette souris optimisée vient tout juste d’être lancée et est disponible à 50% pour l’occasion sur le site officiel. Le prix final étant de 158 dollars, elle est donc actuellement à seulement 79 dollars.

