Une télévision sans bordure arriverait chez Samsung

L’évolution technologie apportée aux smartphones continue à pousser de plus en plus loin le ratio de l’écran sur la façade de nos mobiles. Le but : proposer des écrans épousant de plus en plus les bords du smartphone, en réduisant drastiquement la taille des bordures. Ces deux dernières années, les progrès ont été notables, et mis à part un dernier problème pour incruster la caméra frontale, certains écrans remplissent avec succès leur appellation marketing de « borderless ».

Pourtant, le smartphone ne sera pas le premier produit tech à proposer un écran sans bordure. Le marché a toujours cherché à en réduire leur taille, mais il n’a pas encore trouvé comment supprimer l’existence même de ces cadres de protection. L’innovation devrait par ailleurs être réalisée dès le mois prochain au sein des télévisions. Le constructeur sud-coréen Samsung serait en lice pour présenter le premier modèle dénué de bordures, et l’annonce serait imminente.

Une TV sans bordure présentée par Samsung ?

Du 7 au 10 janvier prochain, le CES 2020 (qui se présente comme le premier salon tech de l’année) accueillera une nouvelle fois Samsung, le premier constructeur de smartphones au monde. Une rumeur véhiculée par The Elec (puis relayée par l’ensemble de la presse américaine spécialisée), avançait l’idée qu’une télévision dénuée de bordures allait lever son voile et se présenter au grand public.

L’annonce est donc imminente, et The Elec prédit aussi que la marque lancera sa nouvelle télévision le mois suivant, en février. Les sources du média à l’origine de l’information n’ont pas avancé d’autres détails sur les spécificités du produit. On imagine par ailleurs qu’il pourrait s’agirait d’une télévision à la résolution 8K.

Une rumeur de plusieurs mois déjà

Partant d’une information non officielle, les soupçons se sont accentués ces dernières heures. Samsung aurait comme répondu à l’information, en accompagnant son mystère. Dans un tweet, la marque publie un teaser en mentionnant le hashtag « Age of Experience ».

Tune in on January 6 @ 6:30PM PT/9:30PM ET to watch the Samsung #CES2020 keynote live #AgeofExperience #SamsungCES2020 pic.twitter.com/GqoA7NwInH — Samsung Electronics (@Samsung) 31 décembre 2019

Dès le départ, l’information avancée par The Elec n’était déjà pas qu’une simple spéculation sortie de nulle part. En début d’année dernière, Samsung avait clairement affiché son intention de sortir un produit dénué de bordures, alors qu’il avait déposé la marque « Zero Bezel » (zéro lunette/bordure).

Que cette smart TV sans bordure arrive ou non, nous n’aurons plus beaucoup de temps avant de le savoir. Dans un peu plus d’une semaine, le 6 janvier, lors de la première journée consacrée aux conférences de presse du CES, Samsung a d’ores et déjà planifié sa montée sur scène. L’édition 2020 du salon continuera ainsi sur la lancée de la marque sud-coréenne initiée l’année dernière, à savoir de profiter de l’événement pour y présenter une nouvelle télévision. Il y a douze mois, c’était la Q900, une smart TV longue de 98 pouces de diagonale qui avait fait parler d’elle.