Une version 256 Go du Samsung Galaxy Fold en approche, et moins chère

Après de multiples modifications de la date de son lancement, le Galaxy Fold semble avoir trouvé son événement pour être officiellement présenté. Même si Samsung ne l’a pas confirmé, la présentation de son premier smartphone pliable serait planifiée au 6 septembre prochain. Il s’agira du premier jour de l’IFA de Berlin, le salon international d’Electronique Grand Public, du 6 au 11 septembre.

A cette occasion, la version finale du smartphone ayant accusé de nombreux problèmes lors de l’envoi de ses premiers exemplaires à la presse, sera présentée dans sa version de 512 Go à plus de 2.000 euros. Une présentation qui semble pourtant en cacher une seconde. Finalement, le Galaxy Fold pourrait être disponible sous un deuxième niveau de gamme, plus accessible.

Un Samsung Galaxy Fold moins cher en approche ?

L’information nous provient de nos confrères de SAMMobile. Selon un rapport publié il y a quelques heures, une mystérieuse version aurait été découverte par la présence du numéro de modèle « SM-F700F ». L’article mentionne que cette version du Galaxy Fold embarquerait un espace de stockage de « seulement » 256 Go, au lieu des 512 Go de la version standard à 2.000 euros.

Il ne serait donc pas étonnant qu’une version plus accessible soit en approche. D’autres spécificités devraient être modifiées pour continuer à faire baisser le prix du modèle. Un simple remplacement de la mémoire de stockage ne devrait pas être très significatif si elle arrivait seule. En tout cas, si Samsung parvenait à faire baisser le prix du modèle de plusieurs centaines d’euros, alors le smartphone pliable pourrait devenir bien plus populaire.

Le Galaxy Fold 2 est déjà à l’étude

L’actualité de Samsung en 2019 aurait dû être en grande partie liée à la sortie de son smartphone pliable, premier du genre. Tout comme son concurrent, le Huawei Mate X, les choses ne se sont pas passées comme prévues, et la technologie était encore trop jeune pour prétendre à être commercialisée en bonne et due forme.

En tout cas, le retard pris par la firme sud-coréenne semble déjà vouloir être rattrapé. Il y a peu de temps, le PDG de Samsung Electronics DJ Koh se disait regretter, face aux journalistes, d’avoir « lancé le produit avant qu’il ne soit prêt » avant de rajouter que « j’avoue que j’ai raté quelque chose sur le téléphone pliable, mais nous sommes en train de le récupérer ».

Récupérer l’erreur et rattraper le retard. Voilà qui semble en effet être devenu une priorité pour Samsung, alors que l’on apprenait il y a quelques jours que le Galaxy Fold 2 serait déjà à l’étude. Selon nos confrères néerlandais du média LetsGoDigital, Samsung a déjà déposé des brevets à son sujet, dévoilant les différentes pistes de recherches actuellement à l’étude pour la suite du smartphone pliable. En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 6 septembre pour la présentation de sa première, et définitive version.