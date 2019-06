Une vidéo montre le tableau de bord du Porsche Taycan en action, avec une mystérieuse fonction « autopilot »

Les auto-proclamés experts du « fake » sévissent déjà sur YouTube, prétendant que cette vidéo en est un. Peut-être. Mais j’ai personnellement le sentiment que sur celle-ci on voit bien le tableau de bord du futur Porsche Taycan en action. En tout cas, la plupart des éléments montrés furtivement correspondent bien aux précédentes fuites et même aux images officielles diffusées par le constructeur allemand lorsqu’il a dévoilé le concept Mission E ainsi que sa déclinaison roulante Taycan Sport Turismo.

Sur cette vidéo l’on voit rapidement l’alignement des fameux cinq compteurs du combiné d’instruments faisant face au conducteur qui sont la marque de fabrique de Porsche, ici déclinés en version digitale sur une votre-écran reprenant le design 911/Panamera. Mais on y voit surtout un aperçu de la console centrale avec ce qui ressemble à un écran parfaitement intégré affichant plusieurs données, dont une fonctionnalité « Autopilot », que la firme de Stuttgart n’avait jamais vraiment évoquée jusqu’à présent.

Autopilot et sélecteur de vitesses digital ?

On voit aussi sur la vidéo un drôle de commutateur de vitesses à l’affichage animé qui ressemble lui-même à une sorte d’écran tactile permettant de sélectionner le rapport voulu (enfin, juste Drive, Reverse et Neutral, et pas de trace d’un deuxième rapport comme évoqué précédemment). Il est vrai que ce drôle de sélecteur au design futuriste parait un posé ici comme ajouté, et que sa cinématique est quelque peu étrange, ainsi que la main du conducteur, qui ressemble très fort à une animation de synthèse, d’où les soupçons de « fake » probablement, dont nous pourrons vérifier d’ici quelques mois s’ils sont justifiés ou pas. D’ailleurs, la vérité se situe peut-être entre les deux : peut-être pas un fake mais une vidéo de démo ou une simulation produite par la marque elle-même alors que la voiture était en phase de développement, avec des éléments qui ne figureront peut-être pas sur la version finale. La mention « Autopilot » interroge également, car elle est déjà très largement préemptée par Tesla. Ou alors, peut-être apprendrons-nous dans quelques jours que le Taycan vient d’être intégré dans un jeu vidéo ?

Il est vrai que si les spyshots de la ligne générale du Taycan ont été fréquents lors des millions de kilomètres parcourus par les équipes de tests de Porsche pour la mise au point de ce modèle, les fuites concernant l’intérieur sont beaucoup plus rares et plus difficiles à obtenir. Cette vidéo est la première du genre, et contribuera à intriguer et probablement à faire saliver encore un peu plus ceux qui attendent la sortie du premier modèle 100% électrique de Porsche, prévue en septembre ou octobre 2019.