UPS et CVS s’allient pour livrer des médicaments par drones en Floride

En Floride, au nord d’Orlando se trouve The Villages une communauté fermée pour retraités de plus de 55 ans. Les enfants n’y sont pas acceptés plus de trois semaines. Cette communauté est considérée comme la première du genre, où est opérée une ségrégation basée sur l’âge.

Afin d’éviter tout risque de contamination, ces résidents ne souhaitent pas sortir de chez eux. C’est pourquoi UPS et CVS ont mis au point un service de livraison par drones en utilisant les M2 de Matternet. Ce projet a été validé par l’administration fédérale de l’aviation.

Ce service de livraison se concentrera sur les médicaments sur ordonnance vitaux pour certains résidents. Le drone apportera les commandes jusqu’aux portes de The Villages, ensuite, un camion UPS effectuera les livraisons chez les résidents. Les premières livraisons auront lieu début mai. La livraison par drones n’est pas encore un système répandu, UPS a pour le moment effectué quelques milliers de livraisons en Caroline du Nord.

Cependant, Scott Price, directeur de la stratégie et de la transformation d’UPS, a déclaré : « Notre nouveau service de livraison par drone aidera CVS à fournir des livraisons de médicaments sûres et efficaces à cette importante communauté de retraités, permettant aux résidents de recevoir des médicaments sans quitter leur domicile ». Il ajoute également : « UPS s’engage à jouer son rôle dans la lutte contre COVID-19, et c’est une autre façon pour nous de soutenir nos clients du secteur de la santé et les particuliers avec des solutions innovantes ».

UPS n’est pas le seul à proposer les livraisons par drones. Wing, une startup appartenant à Alphabet, la maison mère de Google a également lancé son propre service de livraison par drone dans l’État de Virginie. Comme on l’a déjà évoqué, UPS effectue déjà des livraisons en Caroline du Nord pour des communautés de retraités semblables à The Villages.

La pandémie de COVD-19 a donné à UPS et à CVS l’occasion de montrer leurs compétences en matière de livraison de petits colis sur de courtes distances à l’aide de drones.