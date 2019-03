UPS va livrer les échantillons médicaux… par drone !

UPS assure (aussi) la livraison médicale par drone

Le groupe UPS annonce aujourd’hui un tout nouveau service logistique révolutionnaire pour la livraison d’échantillons médicaux par drones sans pilote, grâce à une collaboration avec Matternet. Le programme utilisera le quadricoptère M2 de Matternet, qui est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion, et qui peut transporter des charges utiles médicales pesant jusqu’à environ 2,2 kg sur des distances pouvant atteindre 20 km.

Le programme se déroule à l’hôpital et au campus phare de WakeMed dans la région métropolitaine de Raleigh, en Caroline du Nord, sous la supervision de la Federal Aviation Administration et du North Carolina Department of Transportation.

Le programme mis au point par UPS et Matternet représente une étape importante pour l’aviation sans pilote aux États-Unis. Actuellement, la majorité des échantillons médicaux et des spécimens sont transportés à travers le système de santé en expansion de WakeMed par des voitures de messagerie.

L’ajout du transport par drone offre ainsi une nouvelle option de livraison à la demande, et le jour même, la possibilité d’éviter les retards routiers, d’augmenter l’efficacité de la livraison médicale, de réduire les coûts… Autant d’éléments visant à améliorer l’expérience du patient et qui pourraient sauver des vies.

Selon UPS : « La logistique des soins de santé et des sciences de la vie est un segment prioritaire pour UPS, et l’entreprise établit de nouvelles relations et technologies pour offrir de meilleurs soins aux patients grâce à une logistique et une chaîne d’approvisionnement rationalisées. »

Rappelons que UPS s’est associé à GAVI et à Zipline en 2016 pour livrer des produits sanguins dans des régions reculées du Rwanda. De son côté, l’équipe Matternet a déjà effectué plus de 3000 vols pour des systèmes de santé en Suisse.