USA : Les énergies renouvelables pourraient bientôt dépasser le charbon

C’est un changement majeur et silencieux qui se produit aux États-Unis : le décollage de l’électricité verte. Selon une étude de l’Energy Information Administration (EIA), une agence indépendante rattachée au gouvernement américain, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables devrait dépasser celle du charbon.

Cette très bonne nouvelle pour l’environnement serait en partie due aux conséquences de la pandémie de coronavirus. La demande d’électricité est en effet en baisse à la suite des mesures de confinement décidées par la plupart des états. Cela se traduit par une baisse de la production de charbon de 25 %. Cette source d’énergie ne pèsera donc plus que 19 % du mix énergétique américain, son niveau le plus bas sur les 40 dernières années.

Une tendance qui pourrait durer

À contrario, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables devrait augmenter de 11 % cette année. Ces dernières deviennent de plus en plus abordables, ce qui motive de nombreux industriels à investir. Dès lors, l’électricité verte devrait dépasser celle produite grâce au charbon pour la première fois.

Les défenseurs de l’environnement auraient cependant tort de se réjouir trop vite. L’EIA prévoit en effet que l’année 2021 risque d’être marquée par un rebond de la demande de charbon et des autres combustibles fossiles. Pour autant, l’agence ne s’attend pas à ce qu’ils retrouvent leur niveau d’avant-crise.

Cette étude s’inscrit dans la lignée d’une analyse de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, un think tank spécialisé. Il relève que les énergies vertes ont dépassé le charbon dans la production d’électricité américaine pendant 40 jours consécutifs. C’est un nouveau record, le précédent datait de 2019 avec 38 jours. Là encore, la baisse de la demande d’électricité explique cette évolution favorable.

Cette tendance pourrait cependant ne pas être qu’un feu de paille lié à la pandémie. L’an dernier déjà, un rapport du Rocky Mountain Institute anticipait un bouleversement. D’ici 2035 il serait en effet plus coûteux d’exploiter 90 % des centrales à gaz présentes aux États-Unis que de construire des parcs solaires et éoliens équipés de systèmes de stockage.