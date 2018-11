Vers une taxe sur vos abonnement fixes et mobiles ?

Combler la fracture numérique

C’est une nouvelle qui n’aurait sûrement pas fait plaisir aux gilets jaunes. Une nouvelle taxe ! Alors que les militants se battent dans la rue (et sur Pornhub) pour le pouvoir le d’achat et protestent contre les taxes que certains considèrent trop nombreuses, le Sénat a considéré l’option de mettre en place une nouvelle taxe.

C’est une initiative proposée par Patrick Chaize, un sénateur les Républicains qui s’inscrivait dans le cadre du projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement, et du numérique. On pouvait donc y lire une « contribution de solidarité numérique ». L’idée ? Faire payer une taxe de 75 centimes d’euros sur les abonnements Internet fixes et mobiles. Dans quel but ? Financer le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT). Cette structure ne compte à l’heure actuelle aucune ressource alors qu’elle a pour but de réduire les inégalités de débit entre zones urbaines et zones rurales, lutter contre les fameuses « zones blanches ».

Une taxe retoquée en première lecture

Sur le papier, c’est bien sûr une bonne idée. Cela aurait pu permettre d’accélérer le déploiement de la fibre optique ou de la 5G sans solliciter les finances publiques. Si la somme peut paraître réduite, cela représente un fonds potentiel 850 millions d’euros par an si on se base sur les chiffres actuels.

Mais on comprend sans peine pourquoi cette idée n’est pas passée et a même été retoquée en première lecture. Dans une famille de 5 personnes, avec un téléphone fixe et un portable par personne, on arrive tout de même à un total de 54 € par an. Tout sauf négligeable et une mesure particulièrement impopulaire au vu du contexte. C’est toutefois loin d’être la première fois qu’elle est proposée. Autant dire qu’elle devrait sans doute pas tarder à revenir sur le tapis.

