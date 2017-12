La versions Lite de Twitter débarque dans quelques pays

Comme Facebook, Twitter propose une version Lite de son application Android pour les habitants des pays émergents.

A son tour, Twitter lance une version lite de son service pour les pays émergents. Comme beaucoup de nouveaux internautes habitent dans ces pays-là, les acteurs du web s’adaptent aux conditions du marché (mauvais réseau, téléphones low-cost et données mobiles pas abordables).

Facebook propose déjà Facebook Lite, YouTube propose YouTube Go et même Shazam a une application mobile allégée. Par ailleurs, Twitter testait également depuis un moment une version Lite de son application Android.

Et après des mois de test, la plateforme de microblogging décide enfin de la rendre disponible dans quelques pays (l’Algérie, le Bengladesh, ma Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, l’Egypte, Israël, le Kazakhstan, le Mexique, la Malaisie, le Nigeria, le Népal, le Panama, le Péru, la Serbie, le Salvador, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, la Tanzanie et le Venezuela).

Twitter allégé

Selon Jesar Shah, product manager, durant les tests, Twitter a observé une hausse de l’engagement des utilisateurs de l’ordre des 50 %.

« Les utilisateurs de l’application appréciaient sa petite taille, son chargement rapide et son utilisation minimale des données. Sur la base de ces résultats positifs, nous avons décidé de l’amener à plus de gens dans le monde », écrit-elle dans un billet de blog.

Par rapport à l’application classique, Twitter Lite améliore le chargement sur les réseaux 2G et 3G, et propose même un mode hors-ligne. L’utilisation des données mobiles est également réduite et un mode permet d’en économiser encore plus en ne chargeant les images et les vidéos que lorsqu’on veut les regarder. Quant à la taille de l’application, elle est inférieure à 3 Mo.

Cette application est probablement d’une importance cruciale pour Twitter puisque bien qu’il soit aujourd’hui l’un des services les plus importants du web (l’application préférée du président des Etats-Unis), il a du mal à attirer de nouveaux utilisateurs. Et jusqu’à présent, la société ne fait toujours pas de bénéfices.

Sinon, pour les pays où Twitter Lite n’est pas proposé sur Google Play Store, il est toujours possible de télécharger le fichier .apk (à installer « manuellement » à vos risques et périls).