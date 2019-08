Vidéo : cette Porsche 912 est restaurée avec un moteur de Tesla Model S

Le monde de la voiture de collection est en train de se diviser. Une nouvelle manière de concevoir la restauration automobile propose « d’électrifier » d’anciennes voitures de collection, pour leur faire retrouver leur santé d’antan, voire gonfler leur puissance. Un type de remise en forme qui déplaît, mais dont la popularité grandit. Aston Martin propose d’ailleurs son propre service de reconversion pour ses anciens modèles, et Jaguar avait déjà lancé une série de Type E électrique, en septembre 2018.

En vidéo, une Porsche 912 équipée d’un moteur Tesla

Elle devrait normalement développer 90 chevaux. Pourtant, dans une discrétion saisissante, le moteur électrique de la Model S P 85 équipant cette Porsche 912 affiche désormais 550 ch, soit 6 fois plus. Vous l’aurez compris, dans la vidéo que nous vous proposons ci-dessus, une des premières versions de la Porsche 911 – baptisée 912 de 1965 à 1969 – roule avec un moteur Tesla à son bord.

Une idée – peut-être un peu farfelue mais totalement réfléchie et mesurée – du restaurateur Zelectric Motor, dont nos confrères de The Verge ont pu approcher le projet. Depuis quelques mois, la société a vu son carnet de commandes s’étaler sur des années. En cause, la demande de restauration de voitures anciennes en voitures électrique, explose. Aujourd’hui, certains clients sont prêts à débourser plus de 100.000 $ pour une seule voiture.

La Porsche 912 ainsi restaurée provenait d’un garage près de Las Vegas. Son propriétaire l’avait laissé rouiller, et son moteur n’était plus en l’état d’être réparé. En travaillant avec l’expertise d’EV West, les équipes de Zelectric Motors ont ainsi pu donner vie à cette voiture, pour le moins spectaculaire.

Un défi technique en termes d’ingénierie

Selon les dires des techniciens interviewés par The Verge, la conversion du coupé Porsche en cette voiture zéro émission surpuissante fût un défi technique.

La voiture est loin d’être conçue pour recevoir autant de puissance, ni même de poids. A son bord, seul le moteur de la Tesla est ainsi retrouvé. Les batteries de la Model S ont été délaissées, au profit d’un pack LG Chem plus petit, séparé en deux parties de 16 kWh chacune. Au final, la voiture est plutôt bien équilibrée, et propose une autonomie de 140 kilomètres. « C’était comme un défi, du point de vue de l’ingénierie, car la voiture est beaucoup plus petite que la Model S, dont nous avons retiré les composants », s’exprimait Michael Bream, le fondateur d’EV West.