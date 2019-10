Vidéo : voilà à quoi devrait ressembler le futur OnePlus 8 Pro

Et voilà (déjà !) le OnePlus 8 Pro !

Alors que les OnePlus 7T et 7T Pro sont encore tout chauds, voilà que l’on évoque déjà… le OnePlus 8 Pro ! En effet, si le groupe chinois vient tout juste de mettre en vente ses nouveaux smartphones, c’est OnLeaks qui a décidé de proposer divers renders très réalistes (en images et en vidéo) du futur OnePlus 8 Pro.

Au tout début du mois d’octobre déjà, on pouvait découvrir une première image de ce que « pourrait » être la prochaine génération de smartphones OnePlus. En effet, il est important de préciser que si les renders, comme la vidéo sont très réalistes, OnePlus n’a pas communiqué la moindre information officielle concernant ses futurs terminaux.

Exit la caméra frontale motorisée ?

Toujours est-il que selon OnLeaks, le futur OnePlus 8 Pro sera doté d’un large écran de 6,65″ avec bordures incurvés. Comme c’est déjà le cas depuis le OnePlus 7 Pro, pas d’encoche ici, mais un écran poinçonné, avec une caméra frontale discrètement logé dans le coin supérieur gauche de l’écran.

OnePlus ferait alors une croix sur la caméra frontale motorisée caractéristique de ses smartphones « Pro ». Un écran qui serait évidemment compatible 90 Hz, comme c’est le cas des OnePlus 7T.

Toujours selon OnLeaks, le OnePlus 8 Pro pourrait également être équipé d’un nouveau capteur de type ToF (Time of Flight), en plus des trois capteurs principaux à l’arrière. Au bas du smartphone, pas de gros changement à noter, avec toujours un port USB Type-C pour la recharge, et un haut-parleur.

Evidemment, il s’agit ici de rumeurs, et même si OnLeaks a souvent su viser juste par le passé, il faudra attendre encore quelques mois pour découvrir officiellement le futur smartphone signé OnePlus. En attendant, rappelons que nous vous proposons sur Presse-Citron le test complet (et en vidéo !) du tout nouveau OnePlus 7T, disponible dès à présent à partir de 599 euros.