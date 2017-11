Passer du rôle d’acteur à celui de producteur pourrait bien devenir une bonne habitude pour Vin Diesel. Après avoir participé à un partie de la production de Fast and Furious, il produit une série pour NBC sur le monde de la boxe.

Vin Diesel a toujours eu une passion pour les sports de combats et les voitures. Après la saga Fast and Furious, le voici aux commandes d’une série sur la boxe pour NBC. On vous en dit plus sur ses différents projets !

Crusher’s Club pour NBC

Vin Diesel fait partie de ces acteurs qui sont désormais et sans doute pour toujours associés à un certain rôle. Cela ne l’empêche pas de vouloir faire autre chose que simplement conduire des voitures rapides dans Fast and Furious. L’acteur est aussi producteur (Stray, Riddick…) et va donc signer un nouveau projet en partenariat avec NBC. C’est sa troisième série après les reboots de « Deux flics à Miami » et « Get Christie Love », série des années 1970.

Baptisé Crusher’s Club, cette série prendra place dans une salle de boxe des mauvais quartiers de Chicago. On y suivra l’histoire d’un jeune homme qui trouve refuge dans ce sport qui rencontre Sonia, une mère célibataire vivant en banlieue. Celle-ci, trouve dans le jeune homme un nouveau but pour sa vie. L’histoire est écrite par Virgil Williams qui a déjà participé à l’écriture des séries Esprits Criminels et 24 heures chrono.

La pluie et le beau temps pour la saga Fast and Furious

Mais si Vin Diesel est surtout passé à la postérité ces dernières années, c’est pour son rôle de Dominic Toretto dans la série de films Fast and Furious. Co-producteur depuis le 4e épisode de la saga, il y dispose d’un rôle considérable. Suffisant pour pouvoir annoncer des retours pour les prochains épisodes.

Ainsi, il a confirmé fin octobre, le retour de l’actrice Jordana Brewster (qui jouait Mia, la femme de Brian / Paul Walker) et du réalisateur Justin Lin pour les épisodes 9 et 10. Si le retour de la première était presque évident après une absence dans le 8, pour Justin Lin, les choses seraient pourtant encore en négociation.