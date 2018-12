Virgin Galactic dans l’espace avant Noël ?

Une nouvelle tentative pour Virgin Galactic

Vient-on de voir (re)venir un nouveau concurrent dans la course à l’espace ? La dernière rodomontade de Richard Branson tombe dans un contexte très particulier. Il y a quelques jours, la NASA annonçait neuf entreprises qui pourraient l’aider à revenir de plein pied (même si en apesanteur) dans l’espace. Dans la liste, neuf compagnies pleines de promesses mais on ne trouve pas Virgin Galactic la compagnie de Richard Branson.

Pourtant, entre le milliardaire britannique et les étoiles, c’est une histoire d’amour qui dure. Il promet après tout le tourisme spatial depuis 2007. Onze ans après la perspective se rapproche si on en croit ses déclarations à CNN.

L’espace, c’est compliqué. L’ingénierie spatiale, c’est compliqué. J’adorerais montrer à ceux qui nous critiquent qu’ils ont tort, et je suis assez confiant qu’avant Noël, nous réussirons. Je pense qu’une fois qu’on aura atteint l’espace, il nous faudra un certain nombre d’autres vols d’essai, avant que je n’embarque, et avant qu’on envoie les… astronautes qui se sont inscrits pour aller dans l’espace avec nous.

Spécialiste des fausses promesses

Faut-il y croire et réserver rapidement son billet pour un vol spatial sur Virgin Galactic ? On a envie de vous dire prudence. Tout d’abord parce qu’il a du mal à gérer les deadlines. Il a déjà annoncé en février dernier qu’il pourrait voler d’ici à 3 à 4 mois. Son entreprise se penche sur le sujet depuis plus d’une décennie ans pour autant vraiment avancer.

Surtout, Virgin Galactic a déjà eu le droit à un gros crash avec la mort d’un pilote. 2018 marque la reprise pour l’entreprise de Richard Branson. Mais bon, rien ne coûte de rêver un peu… L’idée de battre Jeff Bezos et Elon Musk doit aussi lui paraître très séduisante…

La sécurité est la seule chose qui compte quand vous envoyez des gens dans l’espace. Donc aucun d’entre nous ne fera la course. Mais Virgin Galactic sera le premier.

