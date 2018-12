Quelles sont les 9 compagnies qui aideront la NASA à retourner sur la Lune

La NASA compte bien renvoyer des astronautes sur la Lune d’ici une décennie. Pour réduire les coûts d’une telle opération, elle vient de désigner 9 entreprises privées partenaires.

Retour sur la Lune : la NASA choisit 9 prestataires de service

L’an passé, Donald Trump a ordonné à la NASA, via une directive, de renvoyer des astronautes sur la Lune afin de préparer une colonisation future de la planète Mars. Pour réduire le coût exorbitant d’une telle opération si la NASA s’y attelait seule, le président américain a demandé de s’appuyer sur le secteur privé.

L’exemple de l’entreprise SpaceX d’Elon Musk montre combien le privé peut réaliser aussi bien que la NASA pour des coûts bien inférieurs. Aussi, la NASA vient de désigner 9 entreprises qui travailleront avec l’agence spatiale américaine au développement de ce projet très ambitieux.

C’est sur son site internet que la NASA annonce avoir développé de nouveaux partenariats pour des services commerciaux de livraison de charge utile lunaire. Neuf entreprises, toutes américaines, sont désormais autorisées par l’agence gouvernementale à œuvrer pour des services de livraison de la NASA vers la surface de la Lune par le biais de contrats de service.

Il s’agit d’une des premières étapes vers une étude scientifique à long terme et l’exploration de la Lune et éventuellement, plus tard, de la planète Mars. D’après les contrats d’accord, ces entreprises devraient être en charge du lancement depuis la Terre et l’atterrissage sur la Lune de charges utiles et technologiques pour la NASA.

Les entreprises choisies par la NASA pour ces opérations

Dans son communiqué de presse, la NASA précise que les prestataires de services retenus pour ces missions sont :

• Astrobotic Technology, Inc.: Pittsburgh

• Systèmes de l’espace lointain: Littleton, Colorado

• Draper: Cambridge, Massachusetts

• Firefly Aerospace, Inc.: Cedar Park, Texas

• Machines intuitives, LLC: Houston

• Espace Lockheed Martin: Littleton, Colorado

• Masten Space Systems, Inc.: Mojave, Californie

• Moon Express: Cap Canaveral, Floride

• Orbit Beyond: Edison, New Jersey

Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, a ajouté : « L’annonce d’aujourd’hui marque un progrès tangible dans le retour de l’Amérique sur la surface de la Lune ». Reste toutefois à voir si la NASA parviendra à respecter le très ambitieux planning fixé. Beaucoup doutent effectivement que l’homme puisse coloniser Mars en 2030. La NASA va avoir de la concurrence à l’avenir car la Russie vient d’annoncer la création d’une base permanente sur la Lune et les chinois ont la même ambition.