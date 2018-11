Voici les 5 adresses Bitcoin les plus riches du monde

Si le RIB (ou l’IBAN) est associé à un compte bancaire traditionnel, on associe dans les crypto-monnaies un portefeuille de stockage à une « adresse ». Il s’agit d’une chaîne alphanumérique de 24 à 35 caractères qui permet aussi d’envoyer des crypto-monnaies à un destinataire précis.

Dans le cas du Bitcoin, chaque adresse fait référence à un portefeuille sur lequel est stocké un certain montant de la devise virtuelle. Une personne (ou une entreprise) peut évidemment détenir plusieurs adresses Bitcoin, comme elle pourrait détenir plusieurs comptes bancaires traditionnels.

L’un des grands avantages de la blockchain est qu’elle est entièrement transparente, et qu’elle permet donc de voir en temps réel les transactions qui sont réalisées ainsi que la répartition de l’ensemble des Bitcoins sur les différentes adresses qui ont été créées.

En téléchargeant ainsi la blockchain, on peut ainsi facilement déterminer quelles sont les adresses Bitcoin qui détiennent le plus de la crypto-monnaie. Encore une fois, une personne peut détenir plusieurs adresses, et elle peut donc facilement cacher sa fortune en la divisant sur plusieurs adresses. Le Top 5 des adresses Bitcoin les plus riches ci-dessous sont donc à prendre avec des pincettes.

Liste des 5 adresses Bitcoin les plus riches actuellement

Comme vous pouvez le voir dans le tableau disponible ci-dessous, les 5 adresses Bitcoin les plus riches du monde appartiennent à des plateformes d’échange de crypto-monnaies. Ce sont des portefeuilles de stockage qui accumulent tous les avoirs de leurs clients, et qui sont stockés hors ligne pour un maximum de sécurité (on les appelle les « cold wallets » – qui s’opposent aux hot wallet, plus sensibles, et stockés en ligne).

Les exchanges agrègent des fortunes colossales

Bitfinex, Huobi, Bitstamp et Bittrex font partie des plus gros « exchanges » du monde. A lui seul, le portefeuille de la plateforme Bitfinex (elle en possède cependant plusieurs) détient 0,7969% de tous les Bitcoin en circulation, pour un montant total de 555 millions de dollars. Un autre portefeuille de la société britannique Bitstamp détient par exemple 432 millions de dollars. Il y a quelques semaines encore, alors que le Bitcoin n’avait pas encore perdu 80% de sa valeur, la taille de ces portefeuilles étaient encore plus importante.

L’adresse Bitcoin numéro 2 n’est autre que l’une de celles qui appartiennent à la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies dans le monde, Binance. Ce dernier possédait un temps l’adresse Bitcoin la plus riche du monde. Le 20 novembre 2018, il a cependant choisi de la diviser en deux – comme il le fait régulièrement. Ci-dessous, un graphique qui illustre les mouvements sur l’une des plus importantes adresses de Binance.

Une distribution hétérogène des Bitcoins

Le graphique ci-dessous illustre la distribution des Bitcoins par rapport aux différentes adresses qui ont été créées. En l’occurrence, on voit ainsi que le Top 0,01% des plus grandes adresses (en bas du tableau) détiennent plus de 60% des Bitcoins. Cela se rapproche ainsi des conclusions d’une étude qui recensait un chiffre très similaire. Ces grands acteurs sont ceux que l’on appelle les Bitcoin Whales (baleines) et qui sont capables de faire bouger le marché grâce à leur puissance financière.