Voici à quoi ressemblerait la coque/batterie des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

Pendant des années, l’autonomie a été l’un des principaux défauts de l’iPhone. Apple, semble-t-il, préfère avoir des smartphones avec d’excellents design, que de proposer des appareils plus épais mais avec de plus grandes batteries. Pour ceux qui ont vraiment besoin de plus d’autonomie, la firme propose cependant des coques/batteries qui permettent de donner plus d’autonomie à ses modèles.

Fort heureusement, le problème d’autonomie sur de l’iPhone a été résolu par Apple, avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, sortis récemment. D’après la firme de Cupertino, l’iPhone 11 Pro a 4 heures d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone Xs, tandis que l’iPhone 11 Pro Max a 5 heures d’autonomie supplémentaire rapport à l’iPhone Xs Max.

Et si malgré ces efforts de la firme de Cupertino, vous trouvez encore que l’autonomie des nouveaux iPhone est insuffisante, sachez qu’Apple aurait l’intention de sortir de nouvelles coques/batteries pour ces modèles.

Une coque/batterie, juste au cas où l’autonomie des nouveaux iPhone ne vous suffirait (toujours) pas

Si pour le moment, cela n’est pas encore officiel, le site 9to5Mac aurait repéré (image à l’appui) des références à ces nouveaux accessoires en souillant dans iOS 13.2. Comme vous pouvez le voir sur les rendus ci-dessous, ces nouvelles coques ne diffèrent pas beaucoup de celles des modèles précédents. Cependant, le trou pour l’appareil photo du dos est bien entendu plus large étant donné que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont trois capteurs à l’arrière.

First look at unreleased Apple Smart Battery case for iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max https://t.co/njHh2BaHRB by @_inside pic.twitter.com/XLhJEasYUJ — 9to5Mac.com (@9to5mac) October 28, 2019

Smart Battery Case models for iPhone 11/Pro/Max found in iOS 13 code https://t.co/qwef0P6k80 by @_inside pic.twitter.com/TG9YVHoxA8 — 9to5Mac.com (@9to5mac) September 20, 2019

Mais nous ignorons encore combien d’heures d’autonomie ces coques vont ajouter à celle des nouveaux iPhone. Nous ignorons également quand Apple pourrait officialiser ces nouveaux accessoires.