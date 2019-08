Voici ce à quoi pourrait servir l’écran face au passager du Porsche Taycan

Porsche a dévoilé cette semaine quelques clichés de l’intérieur du Taycan, sa première voiture électrique qui sera dévoilée officiellement lors d’un lancement mondial le 4 septembre prochain. Des photos qui ont fait la une de tous les média spécialisés et couler beaucoup d’encre, avec parfois des commentaires pas très inspirés – et surtout très mal informés – des fans de la concurrence électrique.

Dans cette présentation, il n’a évidemment échappé à personne que les écrans étaient en nombre dans ce Taycan, avec notamment une curiosité qui a beaucoup intrigué : le grand écran installé face au passager avant, en lieu et place de ce qui est généralement le couvercle de la boite à gants. Un écran tactile qui est destiné à permettre au passager d’avoir accès indépendamment à certaines commandes de la voiture sans avoir à distraire le conducteur.

Netflix en roulant à bord du Taycan ?

Mais une indiscrétion relevée par nos confrères d’Automotive News suggère que le Taycan pourrait utiliser cet écran pour y proposer une fonctionnalité d’info-divertissement. Plus précisément, la fuite affirme que Porsche prévoit d’offrir le streaming vidéo dans le Taycan. Netflix serait le service pressenti, mais sa disponibilité est apparemment toujours en question. Cette assertion fait suite à une petite phrase d’Oliver Fritz, directeur de l’expérience de conduite de Porsche, lors d’une récente avant-première médiatique de la supercar électrique. En fait, Porsche y travaillerait réellement, mais doit s’assurer que cette option ne pose aucun problème de sécurité et puisse être homologuée.

Car même si le streaming est réservé à cet écran, cela pourrait possiblement distraire et déconcentrer quand même le conducteur. Porsche travaille par conséquent sur la technologie pour rendre l’affichage du passager absolument impossible à voir pour le conducteur (il existe des filtres pour cela, déjà utilisés sur les PC, smartphones et tablettes). On pourrait imaginer que le son soit retransmis en BlueTooth à des oreillettes pour le passager.

On n’en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais si elle se concrétisait, cette éventualité serait probablement une première dans l’automobile.