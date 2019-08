Porsche Taycan : de nouvelles photos officielles dévoilent l’intégralité de l’étonnant cockpit

Nous l’avons souvent évoqué dans ces colonnes, la transformation digitale de Porsche est l’une des plus intéressantes, voire fascinantes à suivre pour qui s’intéresse à l’intégration des technologies numériques dans l’automobile. Ça va vite, très vite, et c’est assez radical, comme nous avons pu le constater à bord de la dernière 911 ou de la récente Panamera E-Hybrid.

On savait que le cockpit du Taycan renforcerait et accélérerait cette tendance, et les premiers indices n’avaient pas échappé à notre curiosité, notamment lors des essais presse de la version Sport Turismo du Taycan en Californie en 2018, dont les plus observateurs avaient pu déjà remarquer un poste de pilotage très moderne, faisant la part belle aux écrans, sans pour autant renier le célèbre design Porsche de la planche de bord.

Après un premier teaser en début de semaine, Porsche a dévoilé cette nuit d’autres images officielles et définitives de ce que sera l’intérieur – ou plus précisément le cockpit, la planche de bord et les places avant – du Taycan. Tout ce que nous supposions et avions déjà entraperçu se confirme : place aux écrans !

Les caractéristiques du design classique ont été réinterprétées et introduites dans l’ère numérique. « Moins, c’est plus ici aussi « , explique Ivo van Hulten, directeur Interior Design Style Porsche chez Porsche AG. L’intérieur du Taycan combine des éléments de design typiques de la marque avec un nouveau type d’expérience utilisateur.

Le tableau de bord original de la 911 de 1963, au style épuré, a été l’inspiration. L’objectif déclaré était de l’amener à l’époque actuelle. Selon ses concepteurs, « le cockpit marque le début d’une nouvelle ère avec sa structure claire et sa construction entièrement nouvelle ». Il est clairement axé sur le conducteur. Le tableau de bord au design minimaliste et ultra-moderne et les commandes ont été pensés pour atténuer les distractions. Le combiné d’instruments courbé et autoportant constitue le point le plus haut du tableau de bord. Il est clairement orienté vers le conducteur et assure que tout ce qui est nécessaire à la conduite est en vue.

Le combiné d’instruments innovant se compose d’un écran courbé de 16,8 pouces à l’aspect arrondi typique de Porsche. Il n’est pas surmonté par une casquette, ce qui assure une apparence mince et moderne dans le style des smartphones et des tablettes. Le verre véritable et un filtre polarisant déposé à la vapeur d’eau confèrent des propriétés antireflet.

Le conducteur peut choisir entre quatre modes d’affichage pour le combiné d’instruments :

Le mode classique (power meter) évoque les instruments arrondis typiques de Porsche. Cet afficheur fournit des informations clairement disposées, ce qui permet une lecture rapide. Un wattmètre remplace le compte-tours dans l’instrument central.

Le mode Carte remplace le wattmètre central par un modèle de carte.

Le mode Full Map omet intentionnellement les instruments ronds en faveur d’une carte de navigation affichée sur tout l’écran.

Le mode Pure n’affiche que les informations essentielles à la conduite telles que la vitesse, les panneaux de signalisation et la navigation à l’aide d’une flèche minimaliste.

De petits champs de commande tactiles se trouvent également sur les bords de l’écran pour la commande des fonctions d’éclairage et du châssis. Le tableau de bord est donc plus large que le volant et rappelle l’emblématique 911 d’origine.

Le volant sera proposé en deux modèles au choix. En plus de la version de base, qui peut être personnalisée avec des inserts de couleur dans le pack accent, Porsche propose également une option volant sport GT. Il est doté d’un design distinctif avec des têtes de vis visibles et d’un commutateur de mode rond Porsche typique qui peut être utilisé pour sélectionner les différents modes de conduite.

Un écran aussi pour le passager !

Les parties supérieure et inférieure du tableau de bord s’étendent sur toute la largeur du véhicule en forme d’aile. Un écran d’info-divertissement central de 10,9 pouces et un écran passager en option sont combinés pour former une bande de verre intégrée à l’aspect d’un panneau noir, s’intégrant ainsi visuellement à l’intérieur.

Toutes les interfaces utilisateur ont été entièrement redessinées pour le Taycan. Le nombre de commandes matérielles traditionnelles, comme les commutateurs et les boutons, a été considérablement réduit. Au lieu de cela, la commande est intelligente et intuitive – via une commande tactile ou une fonction de commande vocale qui répond à la commande « Hey Porsche ».

Les configurations de véhicules de la Taycan, telles que le Porsche Active Stability Management (PASM), peuvent être appelées sur l’écran central via un accès direct. Le conducteur pourra accéder rapidement à toutes les applications via un écran d’accueil personnalisable. Les applications comprennent la navigation, le téléphone, les médias, le confort et Porsche Connect. Grâce à la commande vocale optimisée, les conducteurs peuvent accéder encore plus rapidement à la fonction requise. Pour la première fois, les passagers avant du Taycan ont la possibilité de disposer de leur propre écran tactile, ce qui leur permet de modifier facilement les réglages sans distraire le conducteur.

La console centrale surélevée intensifie la sensation d’une position assise basse, comme on peut s’y attendre d’une Porsche. Il est doté d’un grand écran tactile de 8,4 pouces avec rétroaction haptique. Cela permet de modifier directement les réglages de la climatisation. La reconnaissance de l’écriture manuscrite intégrée permet également une saisie rapide des adresses.

Chaque détail a été réduit à l’essentiel. A l’image la Porsche 918, le Taycan dispose d’un sélecteur de direction compact dans le tableau de bord en lieu et place du levier de sélection classique. Cela donne à la console centrale un aspect ordonné et crée de l’espace de rangement. Les commandes d’aération ont été entièrement dématérialisées et peuvent être utilisées de manière intuitive : les flux d’air sont désormais contrôlés de manière numérique et entièrement automatique (« Virtual Airflow Control »). En cliquant sur le menu Climat, il est possible de basculer entre « Focused » pour un refroidissement rapide et directionnel et « Diffused » pour une climatisation sans courant d’air. Si le système de climatisation automatique à quatre zones ( » Climatisation avancée « ) en option a été commandé, un panneau de commande tactile supplémentaire de 5,9 po avec rétroaction haptique permet de commander le système depuis les sièges arrière.

Personnalisation et concepts de matériaux innovants

La conception des couleurs et des matériaux du Taycan permet d’individualiser l’équipement, du plus traditionnel au plus durable et au plus moderne. En plus de l’intérieur cuir classique, une nouveauté est l’intérieur entièrement sans cuir avec des textures de surface à la pointe de la technologie. Porsche indique que le matériau utilisé est le Race-Tex, un matériau en microfibre de haute qualité composé en partie de fibres de polyester recyclées. Sa production contient 80 pour cent moins de CO2 que les matériaux traditionnels. Le revêtement de sol utilise la fibre recyclée « Econyl® », qui est fabriquée, entre autres, à partir de filets de pêche recyclés.

Le Taycan est disponible avec une large gamme de configurations intérieures et extérieures, dans les styles traditionnels et modernes. Les accents et les garnitures intérieures soulignent l’attention portée aux détails, tout en respectant les normes de qualité les plus élevées qui caractérisent Porsche en termes de caractéristiques des matériaux et de finition. Les couleurs intérieures Black-Lime Beige, Blackberry, Atacama Beige et Meranti Brown seront exclusivement disponibles pour la Taycan.

Petit détail historique (et éternel), le bouton de contact est situé à gauche derrière le volant. On n’oublie jamais la tradition ni les clins d’oeil à Stuttgart…

Avec le Taycan, Porsche joue gros et fait peut-être face au plus gros pari de son histoire (après le lancement du Cayenne qui a sauvé la marque ?). La marque allemande veut démontrer également son savoir-faire en matière d’intégration des toutes dernières technologies automobiles au service du confort et de la sécurité. Certains trouveront peut-être qu’elle en a fait un peu trop avec cette omniprésence du digital et des écrans, même si le quatrième face passager n’est qu’en option. Il faudra essayer et voire à l’usage pour se faire une vraie idée de la pertinence des choix effectués par le constructeur.

Le Porsche Taycan sera dévoilé officiellement le 4 septembre lors d’un lancement mondial simultané à Berlin, en Chine et au Canada. Nous y serons.