Voici combien de smartphones pliables Samsung a vendus

Après avoir évoqué cette technologie pendant des années, Samsung a finalement dévoilé son premier smartphone pliable en 2019, le Galaxy Fold. Malheureusement, l’appareil n’a pas eu un énorme succès. Outre le fait que le prix est encore trop élevé, même par rapport aux autres smartphones haut de gamme, Samsung a également dû repousser la commercialisation du Galaxy Fold à cause de défauts de conception qui rendaient l’appareil assez fragile.

De ce fait, alors que le premier smartphone pliable de Samsung devait arriver sur le marché au premier semestre 2019, celui-ci n’a finalement été commercialisé qu’au mois de septembre. En effet, Samsung a dû corriger le design du Galaxy Fold, puis mener de nouveaux tests.

Aujourd’hui, on a une idée du nombre de smartphones pliables que Samsung a vendu en 2019

Il y a quatre semaines, un responsable de Samsung avait indiqué lors d’un événement organisé par le média TechCrunch que la marque avait déjà vendu un million d’unités.

Étant donné le prix de ce smartphone, et son lancement raté au premier semestre, cela était assez impressionnant.

Mais finalement, il s’est avéré que ce nombre n’était pas correct. Plus tard, un représentant de Samsung a indiqué que l’entreprise n’a pas vendu un million de Galaxy Fold et que le responsable qui s’est exprimé durant l’événement de TechCrunch devait probablement confondre le nombre d’unités vendues avec les objectifs que s’était fixés l’entreprise.

Cette semaine, c’est DJ Koh, le patron de la division IT & Mobile Communication de Samsung qui s’exprime sur les ventes du Galaxy Fold.

Comme le rapporte l’agence de presse coréenne Yonhap, durant le CES de Las Vegas, Koh a indiqué que Samsung a vendu au moins 400 000 unités.

« Je pense que nous avons vendu 400 000 à 500 000 smartphones Galaxy Fold », a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse.

On est bien loin du million d’unités évoqué par erreur, mais pour un smartphone qui coûte plus de 2 000 euros et dont le lancement a été retardé à cause d’un défaut, cela reste impressionnant.

Néanmoins, vous remarquerez que dans sa déclaration, le patron de la division mobile de Samsung ne semble pas sûr à 100 % du nombre qu’il indique.

En tout cas, Samsung évoque les ventes du Galaxy Fold alors que d’après les rumeurs, l’entreprise pourrait présenter le Galaxy Fold 2 dans quelques semaines.

Comme vous le savez peut-être déjà, Samsung va tenir une conférence de presse le 11 février, durant laquelle il lèvera le voile sur le successeur du Galaxy S10. Et d’après les rumeurs, le constructeur pourrait également en profiter pour présenter un nouveau smartphone pliable. Certaines sources suggèrent que contrairement au Galaxy Fold qui était un hybride tablette/smartphone, le Fold 2 pourrait être un smartphone pliable à clapet.

Il y a quelques semaines, Motorola a dévoilé un smartphone de ce type, le Razr. Et celui-ci serait déjà victime de son succès puisque la marque a dû repousser le lancement à cause d’une demande qui a été plus importante que prévu.