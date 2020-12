Voici combien Microsoft et Sony ont vendu de Xbox Series et PS5

Le 10 novembre dernier, Microsoft lançait en boutiques ses nouvelles consoles Xbox Series X et Xbox Series S. Du côté de chez Sony, la PS5 est disponible depuis le 12 novembre sur certains territoires, et depuis le 19 du même mois en France. Alors que les deux constructeurs revendiquent des lancements « records« , le site VGChartz a mis les choses au clair.

La PS5 déjà (nettement) devant les Xbox Series

En effet, selon VGChartz, du 15 au 21 novembre, Sony a écoulé plus de 1,01 million de PS5. Durant sa première semaine de commercialisation en Europe, la PS5 aurait été vendue à plus de 723 000 exemplaires, soit environ 20 000 exemplaires de plus que la PS4 en 2013 sur la même période.

En ce qui concerne Microsoft, durant la semaine du 15 au 21 novembre toujours, le géant américain aurait écoulé un peu plus de 140 000 consoles aux Etats-Unis, contre 82 000 en Europe, et 3 800 au Japon. Au total, ce sont un peu moins de 1,6 millions de Xbox Series X et Series S qui auraient trouvé preneur au 21 novembre.

Du côté de chez Sony, VGChartz estime à plus de 2,48 millions le nombre de PS5 vendues au 21 novembre dernier. Evidemment, il va sans dire que la PS5, comme les nouvelles Xbox, sont en rupture de stock permanentes depuis leurs lancements respectifs. Les stocks sont particulièrement faibles, et de nombreux joueurs ne pourront pas mettre la main sur leur console avant l’année 2021. A voir maintenant comment évoluera la tendance, mais il y a déjà fort à parier que Sony va rapidement prendre le large sur son concurrent américain.

En ce qui concerne Nintendo, la petite Switch ne faiblit pas, puisque la console s’est écoulée à 827 000 exemplaires sur la période du 15 au 21 novembre, et qu’elle a dépassé aujourd’hui le seuil fatidique des 70 millions d’unités écoulées dans le monde.