Voici comment Bootstrap et WordPress pourraient précipiter la fin d’Internet Explorer

Avec l’arrivée de Microsoft Edge sur Windows 10, Internet Explorer a perdu sa place de navigateur par défaut de Windows. Et la situation n’est pas près de s’inverser puisque grâce à la récente adoption de la technologie Chromium par Microsoft Edge, ce dernier semble enfin gagner des parts de marché.

Cependant, officiellement, Internet Explorer n’est pas encore mort. Le vieux navigateur de Microsoft est encore disponible sur Windows 10, et celui-ci profite encore d’une prise en charge de la part de la firme de Redmond.

D’après les explications du site Zdnet, Microsoft prévoirait de prendre en charge IE tant que Windows 10 est pris en charge, donc jusqu’en 2025. Si la firme de Redmond recommande Microsoft Edge au grand public, il est à noter que certaines organisations ont encore besoin d’Internet Explorer (par exemple, pour utiliser un intranet qui a été optimisé pour IE). Cependant, la part de marché d’Internet Explorer, qui est déjà très (très) faible aujourd’hui, pourrait encore baisser de manière significative à cause d’une mise à jour de Bootstrap.

Bootstrap est un framework open source utilisé par les développeurs pour intégrer facilement des éléments d’interface graphique sur leurs sites web. La technologie est tellement populaire qu’aujourd’hui, certaines estimations indiquent que celle-ci serait utilisée par 20 % des sites web.

Une fin progressive ?

D’après un article publié ce weekend par Zdnet, Bootstrap songe à mettre fin à la prise en charge de d’IE 10 et d’IE 11 sur la prochaine version de son framework. Cette fin de prise en charge entraînerait des dysfonctionnements des sites qui utilisent Bootstrap (dont des sites intranet et des outils utilisés par les entreprises) sur Internet Explorer.

Et visiblement, Bootstrap n’est pas la seule technologie utilisée pour créer des sites web qui veut cesser de prendre en charge IE. WordPress, le CMS qui est utilisé par la majorité des blogs et des sites d’info (comme celui que vous êtes en train de lire), pourrait emboiter le pas. « WordPress prend toujours officiellement en charge IE 11 et devra probablement continuer à le prendre en charge pendant un certain temps. Mais il n’y a plus beaucoup de personnes qui l’utilisent, et il semble que bon nombre des personnes qui l’utilisent encore pourraient être des utilisateurs de lecteurs d’écran », lit-on dans un billet publié par WordPress.org au mois de mars. « D’un autre côté, il existe de nombreuses fonctionnalités nouvelles, en particulier en CSS, qu’il serait très utile de commencer à explorer. Une approche de dégradation gracieuse pourrait être le meilleur moyen de permettre à WordPress de tirer parti du potentiel des nouvelles technologies, sans ruiner l’expérience pour ceux qui dépendent encore des navigateurs legacy. »

Mais pour le moment, on ne sait pas quelles mesures concrètes pourraient être prises pour que WordPress puisse avancer en utilisant de nouvelles technologies, sans totalement abandonner les utilisateurs d’Internet Explorer.