Voici comment iOS 13 vous fera économiser de l’argent

S’abonner à un service en ligne ou à l’offre premium d’une application mobile, c’est facile. En revanche, se désabonner est toujours un peu plus compliqué. De plus, on oublie parfois de le faire, ce qui fait que même si l’on n’utilise plus un service, on continue à payer tous les mois ou tous les ans par prélèvement automatique pour celui-ci.

Sur iOS 13, Apple pourrait nous aider à éviter ce genre de situation. Pour rappel, la prochaine mouture du système d’exploitation a été présentée lors de la conférence WWDC organisée par Apple. Et celle-ci est déjà testée en beta, avant la sortie officielle dans quelques mois.

De ce fait, quelques développeurs ont déjà accès aux nouveautés que proposera iOS 13 lorsque celui-ci sera proposé en version stable.

Si vous aussi, vous avez déjà payé pour des abonnements que vous n’utilisiez plus, cette fonctionnalité est pour vous

Récemment, Federico Viticci, fondateur Mac Stories, a découvert cette boite de dialogue sur la beta. En substance, lorsque vous supprimez une application pour laquelle vous payez un abonnement, le système d’exploitation vous le rappelle et vous demande si vous souhaitez garder l’abonnement. Un bouton permet de garder l’abonnement (puisqu’on peut très bien continuer à utiliser le service sur d’autres appareils) tandis qu’un autre bouton renvoie vers la gestion des abonnements sur l’appareil.

Never seen this alert before – Apple now tells you if an app you're deleting has a subscription still active. Good move. (Taken on iOS 13 beta 2.) pic.twitter.com/WU57nS8Ziv — Federico Viticci (@viticci) June 18, 2019

Sinon, comme le rappellent nos confrères de 9to5Mac, l’année dernière, Apple a également lancé de nouvelles restrictions pour les développeurs d’applications pour que cela soit plus difficile pour les utilisateurs de s’abonner facilement à un service. Et avec iOS 13, la firme de Cupertino a aussi imposé aux développeurs que ceux-ci soient plus transparents avec des informations plus détaillées concernant les abonnements et les renouvellements.