Voici comment supprimer son compte Twitter définitivement

Si vous êtes lassé de Twitter ou que vous souhaitez tout bonnement supprimer votre compte sur le réseau social, voici un tutoriel avec toutes les étapes à suivre.

Supprimer votre compte Twitter (définitivement) ?

Pour supprimer votre compte Twitter, vous devez être connecté depuis votre ordinateur. Lorsque vous êtes sur la page d’accueil principale, il vous faut alors cliquer sur le bouton « Plus », situé juste au-dessus du bouton « Tweeter » à gauche de l’écran.

Un autre menu s’affiche, ce qui vous permet de vous rendre dans les « Paramètres et confidentialité ».

Dès lors, vous arrivez immédiatement dans les paramètres de votre compte. Tout en bas de l’écran, à la dernière ligne, il y a l’option « Désactiver votre compte », sur laquelle vous devez cliquer.

Dès lors, Twitter donne quelques informations à connaitre avant de vouloir supprimer votre compte, dont le fait que celui-ci restera accessible pendant les 30 jours qui suivent sa désactivation. Durant cette période, il est donc possible de se connecter de façon traditionnelle. Pour rappel, Facebook propose également un délai de 30 jours avant la suppression d’un compte.

Comme les autres réseaux sociaux, Twitter évoque les conséquences de la suppression de votre compte. En ce sens, la plateforme indique que votre nom d’affichage et votre nom d’utilisateur ne seront plus accessibles sur celle-ci. Malgré tout, il est possible que des informations issues de votre compte soient « encore disponibles dans les moteurs de recherche ».

Lorsque l’on se renseigne à l’aide du lien « En savoir plus », le réseau social indique que cela peut être possible dans le cas où Google et les autres moteurs de recherche n’ont pas mis à jour leurs informations, mais aussi si les résultats de recherche sont conservés dans le cache.

Dès que vous avez cliqué sur le bouton « Désactiver » situé en bas de page, le fait de taper votre mot de passe et de cliquer sur le bouton rouge confirme la suppression de votre compte. À moins que vous ne vous connectiez dans les 30 jours suivant votre décision, évidemment.

Vous connaissez désormais toutes les étapes pour supprimer votre compte Twitter.

