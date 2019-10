Voici la liste des milieu de gamme que Samsung pourrait lancer… en 2021

Depuis quelque temps, les smartphones milieu de gamme « Galaxy A » prennent de l’importance chez Samsung.

Outre le fait que ceux-ci permettent au constructeur de tester certaines innovations technologiques (comme la caméra rotative et coulissante du Galaxy A80), c’est aussi avec ces appareils plus abordables, et non avec les Galaxy S ou les Galaxy Note, que le constructeur rivalise avec les appareils de gamme intermédiaire des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo ou Vivo.

Et visiblement, Samsung a une vision à long terme pour ses Galaxy A.

Récemment, la liste des noms que le constructeur pourrait utiliser pour ses prochains modèles prévus pour 2020 a fuité.

Après les Galaxy A10, A20, A50, etc. sortis cette année, Samsung sortirait les Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A61, Galaxy A71, Galaxy A81 et Galaxy A91 en 2020.

Mais le plus intéressant est que le constructeur a même déjà une idée des noms de ses appareils Galaxy A qui sortiront en 2021.

En effet, comme le rapporte le site Sammobile, un média néerlandais a récemment découvert que Samsung a déjà déposé les marques pour les noms des Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, et A92, dans l’Union Européenne.