Voici la plus grande caméra numérique du monde

La taille d’une voiture pour le Large Synoptic Survey Telescope

Impressionnant. Très impressionnant même. A la vue des images prises par nos confrères de Gizmodo du Large Synoptic Survey Telescope (LSST), difficile de trouver d’autres mots.

C’est un véritable monstre qui abrite une caméra qui fait 1,65 mètres sur 3 mètres et devrait peser environ 2800 kilogrammes. Pour ceux qui n’ont pas vraiment un compas dans l’œil, cela correspond plus ou moins à la taille… d’une voiture.

Ce nouveau télescope va servir à observer l’espace. Il pourra précisément réaliser un relevé de l’univers en 3D pendant 10 ans grâce à ses trois miroirs. Avec ses objectifs, on pourra notamment en apprendre plus sur l’énergie noire qui pourrait être la causse de l’accélération de l’expansion de l’univers. Une prouesse rendue possible grâce à la présence de ce qui est tout simplement la plus grande caméra numérique au monde. De quoi renvoyer votre appareil photo Réflex ou autre à ses chères études.

Un équipement installé au Chili

L’appareil va prendre place sur le cerro Pachon au Chili. Cette zone est particulièrement appréciée des astronomes puisqu’elle permet une observation du ciel sans interférences ou presque. A partir de ce moment-là, il pourra photographier 10 milliards de galaxies. Pour l’instant des tests sont en cours avec un substitut de la caméra afin de s’assurer que tout fonctionne correctement.

Cette caméra va prendre une photo toutes les 20 secondes avec un temps de pose de 15 secondes. Attention toutefois, il ne faut pas être pressé avant de le voir être mis en service. En effet, il ne devrait pas être mis en fonctionnement avant 2022. L’idée est de réussir à prendre le relais du télescope Hubble qui commence lui à sentir passer le fil des années. En attendant, il réussit encore à faire de belles prouesses…

