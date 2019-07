Voici le nouveau design de Google News sur ordinateur

Si vous utilisez Google News pour vous informer sur votre ordinateur, vous remarquerez bientôt un changement majeur sur le design de ce service. En effet, la firme de Mountain View vient d’annoncer le déploiement de ce nouveau design de l’onglet News ou Actualité de son moteur de recherche sur la version pour ordinateurs.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd

— Google News Initiative (@GoogleNewsInit) July 11, 2019