Voici les deux marques du numérique qui inspirent le plus confiance chez les consommateurs

Parfois, l’image que l’on se fait d’une entreprise à travers le prisme de son actualité controversée ne correspond pas à celle qu’en a le grand public. Alors qu’Amazon est souvent au cœur de diverses polémiques, le géant du e-commerce semble toujours avoir la côte chez les consommateurs quand il s’agit d’évaluer sa fiabilité et la confiance que l’on place en elle.

eFluent, une entreprise spécialisée dans l’analyse de l’engagement des consommateurs dans le domaine du numérique, a récemment publié les résultats d’un sondage qu’elle a réalisé le 8 avril 2019. Bien que cette enquête soit destinée à des fins de marketing pour ses partenaires commerciaux, il y a aussi des informations intéressantes pour le consommateur. L’une des plus grandes surprises dans les résultats provient sans nul doute du fait qu’Amazon apparait comme la marque de technologie intelligente la plus fiable de toutes, suivie par Samsung.

Plus de 9 300 personnes ayant participé au sondage ont répondu à plusieurs questions sur l’achat de technologies résidentielles intelligentes. Fluent a ensuite trié les données démographiques, socio-économiques et géographiques. Selon l’enquête, 30 % des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté ou installé un produit de technologie intelligente pour la maison au cours de l’année écoulée, et parmi ces personnes interrogées, 32 % ont déclaré qu’Amazon est la marque de produits intelligents pour la maison la plus fiable, alors que Samsung arrive à égalité avec également 32% de clients plaçant la marque coréenne en tête de leur classement.

L’enquête révèle également que 40 % des répondants ont déclaré avoir au moins un produit de technologie intelligente dans leur maison et que 11 % en avaient installé un au cours des quatre semaines précédant l’enquête.

Nest et Sonos préférées par les geeks

Quelle la la typologie des personnes interrogées ? 29% des répondants se sont identifiés comme étant des primo-adoptants de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, c’est-à-dire ceux qui sont les premiers, ou parmi les premiers, à les essayer. A l’autre bout de l’échantillon, 36% se qualifient eux-même comme des « retardataires », à savoir des consommateurs étant parmi les derniers à essayer de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Cette distinction fait toute la différence. Fluent a constaté que les « early adopters » – que l’on pourrait probablement classer dans les geeks – sont plus susceptibles que les retardataires de faire confiance aux marques Sonos et Nest, des marques moins grand public qu’Amazon ou Samsung.

Selon l’enquête, l’âge, le sexe et le statut parental ont également joué un rôle dans le fait de savoir qui possédait le plus de certains types de technologies de maison intelligente. Fluent a constaté que les répondants de 18 à 34 ans sont 140% plus susceptibles d’avoir de la domotique ou des assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant dans leur maison que les personnes âgées de 35 ans ou plus. Ceux qui avaient des enfants étaient 26 % plus susceptibles d’avoir acheté ou installé des thermostats intelligents. On a constaté que les femmes étaient 61 % plus susceptibles d’avoir des miroirs intelligents.

Bien sûr, ce sondage concerne un échantillon – assez vaste et donc probablement représentatif – de consommateurs américains, mais il est probable que les résultats ne seraient pas si éloignés avec des consommateurs européens, tant les habitudes d’achat se sont mondialisées et ne connaissent plus de réelles spécificités régionales quand il s’agit de commander en ligne.