Voici pourquoi les ventes de l’iPhone 5G pourraient être moins bonnes que prévu

Cette année, à défaut de modèles 5G, Apple a misé sur la photo et sur l’autonomie. Et visiblement, la stratégie de la firme de Cupertino a payé puisque l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max font l’objet d’excellents retours.

Mais l’année prochaine, étant donné qu’Apple a fini par trouver une entente avec le fournisseur de modems Qualcomm, la firme devrait enfin lancer ses premiers modèles 5G.

Et visiblement, cette perspective enthousiasme les investisseurs d’Apple. En effet, si le constructeur lance ses premiers modèles 5G, les ventes d’iPhone devraient être meilleures par rapport à celles des années précédentes.

Pourtant, Gene Munster, managing partner chez Loup Ventures, recommande à ces investisseurs de modérer leurs attentes par rapport à l’impact qu’aura l’iPhone 5G sur les actions de l’entreprise. D’après un article de CNBC, Munster pense que la première année, l’iPhone 5G pourrait décevoir ceux-ci.

Le succès de l’iPhone 5G dépend aussi des opérateurs

Bien que les ventes d’iPhone devraient être bonnes en 2020, celles-ci pourraient être moins bonnes que prévu à cause des opérateurs américains. En effet, les ventes de l’iPhone 5G seront également liées à la vitesse à laquelle ces opérateurs vont déployer les réseaux 5G dans le Pays de l’Oncle Sam.

Comme l’explique CNBC dans son article, ces opérateurs prévoient un déploiement rapide. Mais Gene Munster douterait de la capacité des opérateurs américains à déployer la 5G aussi rapidement qu’ils prévoient de le faire.

D’après lui, les ventes décevantes des iPhone 5G reposeraient « en grande partie sur les épaules des transporteurs qui ont beaucoup parlé d’une couverture de 75% d’ici la fin de l’année prochaine ». « Je pense que c’est optimiste dans le meilleur des cas », a-t-il déclaré.

Mais malgré cela, le managing partner de Loup Venture pense qu’Apple fera de bonnes performances l’année prochaine.

En attendant l’iPhone 5G, Samsung est actuellement le numéro un du marché des smartphones 5G. Celui-ci a su profiter du déploiement rapide des réseaux 5G en Corée du Sud.