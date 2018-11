Voici à quoi ressemblerait le Google « Pixel 3 Lite »

Après s’être lancé dans les smartphones haut de gamme avec les Pixel, Google pourrait-il également proposer des smartphones plus abordables ?

C’est actuellement ce que suggèrent des fuites publiées par le site russe Rozetked et relayées par The Verge. D’après ces fuites, les images ci-dessous seraient celles d’un smartphone Pixel 3 Lite, qui serait en quelque sorte une variante abordable du Pixel 3 et du Pixel 3 XL.

Comme vous pouvez le voir, il y aurait une prise jack pour les écouteurs, et l’écran (IPS, 2220 x 1080-pixel) aurait une diagonale de 5.56 pouces. La coque serait en plastique et sous le capot, on aurait un SoC Qualcomm Snapdragon 670.

D’après The Verge, le site russe qui a partagé ces images était également parmi les premiers à partager des fuites du Pixel 3 XL.

Néanmoins, ces informations seraient à prendre avec les pincettes d’usage pour de nombreuses raisons, outre le fait qu’elles ne proviennent pas de sources officielles.

En effet, le logo sur le dos ne semble pas être celui de Google. D’autre part, la firme de Mountain View a précédemment déclaré qu’elle n’était pas intéressée par des smartphones de gamme intermédiaires pour la marque Pixel.

Les Google Pixel vont-ils « rester premium » ?

« Pixel reste premium », avait indiqué Rick Osterloh, responsable du hardware chez Google, lors d’une interview donnée en 2017 avec AndroidPIT.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que des rumeurs sur un smartphone Pixel abordable sont relayées sur internet. Et bien qu’en 2017, Google n’était pas intéressé par le marché des mobiles de gamme intermédiaire, il peut toujours changer d’avis.